"العربية للطيران" تعلن مشروعًا جديدًا في السودان بالشراكة مع "مجموعة دال"

أعلنت ”مجموعة دال“ السودانية، و“العربية للطيران“ الإماراتية، اليوم الخميس، عن إطلاق مشروع مشترك باسم ”العربية السودان“ كشركة طيران جديدة تتخذ من مطار الخرطوم الدولي مقرًا لها.

وتعد ”مجموعة دال“ أكبر تكتل تجاري في القطاع الخاص السوداني، بينما ”العربية للطيران“ هي شركة إماراتية خاصة تعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة، كأول تجربة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت الشركتان في بيان مشترك، تلقت ”إرم نيوز“ نسخة منه، اليوم الخميس، إن ”المشروع الجديد سيعتمد على خدمات القيمة المضافة ذاتها التي تقدمها مجموعة العربية للطيران، وسيوفر نموذج تسعير التذاكر لجميع فئات الدخل الاستفادة منه، مما يمكن المسافرين من التوفير أكثر من خلال الدفع مقابل الخدمات التي يريدونها فقط“.

وقال رئيس مجلس إدارة ”العربية للطيران“، الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني: ”يسعدنا التعاون مع ”مجموعة دال“ في هذا المشروع المشترك لإطلاق شركة الطيران الاقتصادي الجديدة في السودان، ونحن على ثقة بقدرة ”العربية السودان“ على دعم قطاع النقل الجوي للبلاد، والمساهمة بشكل مباشر في نمو الاقتصاد المحلي، وتطوير قطاع السياحة والسفر“.

وأكد الشيخ عبدالله تطلعه إلى العمل سويًا لإطلاق وتطوير شركة الطيران الجديدة والتي ستضع في متناول الشعب السوداني خيارات جديدة للسفر الجوي المدفوع بالقيمة المضافة.

وبحسب البيان، ستشغل ”العربية السودان“ أسطول طائرات من طراز إيرباص A320، وتتمتع مقصورة الطائرة براحة إضافية من خلال توفير أحد أكبر المقاعد مساحة مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية أخرى.

وستعتمد الشركة الجديدة على تطبيقات الهاتف المحمول عبر الإنترنت التابعة للعربية للطيران، وتوفير تجربة عملاء سريعة ومريحة وموثوقة بدءًا من شراء التذاكر إلى الوصول في الموعد المحدد إلى وجهة السفر، بحسب البيان.

وأكد البيان أن الشركة الجديدة ستتبنى نموذج الأعمال الاقتصادي الذي تتبعه مجموعة ”العربية للطيران“، وسيبدأ في وقت قريب العمل على إصدار شهادة المشغل الجوي التي تسمح للناقلة الجديدة بالشروع بمزاولة عملياتها.