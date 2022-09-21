عقب أمر التعبئة الجزئية.. نفاد تذاكر رحلات المغادرة من روسيا

نفدت تذاكر الرحلات الجوية التي ستغادر روسيا سريعًا، اليوم الأربعاء، بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين باستدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط على الفور.

وأثار إعلان بوتين، الذي أدلى به في خطاب تلفزيوني في وقت مبكر صباح اليوم، مخاوف من عدم السماح لبعض الرجال في سن التجنيد بمغادرة روسيا.

وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو إن الاستدعاء سيقتصر على من لديهم خبرة كجنود محترفين، ولن يتم استدعاء الطلاب أو من خدموا كمجندين فقط.

ومع ذلك، أظهرت بيانات ”غوغل تريندس“ ارتفاعًا حادًّا في عمليات البحث على ”أفياسيل“، وهو الموقع الأكثر شعبية في روسيا لشراء تذاكر الرحلات الجوية.

ونفدت تذاكر الرحلات الجوية المباشرة من موسكو إلى إسطنبول في تركيا ويريفان في أرمينيا، وهما وجهتان تسمحان للروس بالدخول دون تأشيرة، اليوم الأربعاء، وفقًا لبيانات شركة أفياسيل.

ولم تعد هناك أماكن متوفرة في بعض الرحلات غير المباشرة أيضًا، مثل: الرحلات من موسكو إلى تفليس، مع وصول تكلفة أرخص الرحلات الجوية من موسكو إلى دبي إلى أكثر من 300 ألف روبل (خمسة آلاف دولار)، وهو خمسة أضعاف متوسط الأجور الشهرية تقريبًا.