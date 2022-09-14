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اقتصاد

محكمة فرنسية تغرم "الخطوط اليمنية" عن حادث تحطم طائرة عام 2009
تاريخ النشر: 14 سبتمبر 2022 15:23 GMT
تاريخ التحديث: 14 سبتمبر 2022 16:30 GMT

محكمة فرنسية تغرم "الخطوط اليمنية" عن حادث تحطم طائرة عام 2009

أدانت محكمة فرنسية، اليوم الأربعاء، الخطوط الجوية اليمنية بالقتل غير العمد فيما يتعلق بحادث تحطم طائرة وقع في عام 2009 وأسفر عن مقتل 152 شخصا. وقضت المحكمة

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المصدر: رويترز

أدانت محكمة فرنسية، اليوم الأربعاء، الخطوط الجوية اليمنية بالقتل غير العمد فيما يتعلق بحادث تحطم طائرة وقع في عام 2009 وأسفر عن مقتل 152 شخصا.

وقضت المحكمة بتغريم شركة الطيران 225 ألف يورو (225045 دولارا)، كما أمرت المحكمة الشركة بدفع تعويضات وتكاليف قانونية تزيد على مليون يورو.

وقال سعيد السوماني، رئيس جمعية أهالي الضحايا، إن القضاء الفرنسي خلص إلى أن الخطوط اليمنية ارتكبت أخطاء جسيمة، ووصف الحكم بأنه ممتاز ويتفق مع التوقعات.

ولم يتسن الاتصال بالخطوط اليمنية للتعليق، وأمام الشركة عشرة أيام للطعن على قرار المحكمة.

وتحطمت الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 310-300، التي كانت قد غادرت اليمن وعلى متنها 153 شخصا، من بينهم 66 فرنسيا، في المياه قبالة جزر القمر بالمحيط الهندي وسط طقس سيىء، ولم ينج من الحادث سوى فتاة كان عمرها في ذلك الوقت 12 عاما.

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