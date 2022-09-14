تعرف على أفضل الأماكن للاستمتاع بالطبيعة في أمريكا اللاتينية

تمتلئ أمريكا اللاتينية بالعديد من الأماكن الرائعة التي يمكن الاستمتاع بمناظرها الطبيعية التي تشمل الشواطئ والجبال والصحاري، حيث يمكن للسياح التمتع بالمناظر الخلابة وسط تنوع طبيعي رائع.

ورصدت مجلة ”ترافيل بلاس“ قائمة بأكثر الأماكن للاستمتاع بالطبيعة وغروب الشمس في أمريكا اللاتينية، وهي:

تشيلي

تعتبر جزيرة ”القيامة“ في تشيلي واحدا من أكثر المواقع الأثرية المهمة في العالم، مع وجود حوالي 1000 تمثال ضخم تم إنشاؤها بين القرنين الـ13 والـ16 من قبل شعب ”رابا نوي“ الأوائل، وتعد تلك الجزيرة مكانا رائعا للاستمتاع بغروب الشمس.

وتمتلك صحراء ”أتاكاما“ الكثير من المناظر الرائعة لالتقاط الصور المميزة للطبيعة المذهلة في المنطقة، حيث إن أحواض الملح وتدفق الرمال والحمم البركانية التي يزيد عمرها عن 20 مليون سنة، تجعل الألوان الحمراء تهيمن على المناظر الطبيعية.

الأرجنتين

تمتلك بحيرة ”أرخنتينو“، أكبر بحيرة للمياه العذبة في الأرجنتين، سحرا لا يقاوم، حيث يمكن مشاهدة طيور ”الفلامينغو“ و“الإوز أسود العنق“ في هذا المكان.

وعلى الضفة الجنوبية للبحيرة، تقع مدينة ”إل كالافاتي“ التي تعتبر مركزا سياحيا مهما في الأرجنتين حيث تقع بالقرب من القطب الجنوبي وهي القاعدة السياحية الأكثر شعبية لأولئك الذين يحبون استكشاف المنطقة لالتقاط الصور.

المكسيك

يعتبر شاطئ“باليا دي لوس إناموردوس“ في مدينة ”كابو سان لوكاس“، واحدا من أفضل الأماكن للاستمتاع بغروب الشمس في المكسيك، ويمكن للسائحين فيه رؤية صخرة ”El Dedo de Neptuno“ المحاطة بمياه البحر الزرقاء ولا يمكن للزوار الوصول إلى هذه الصخرة إلا عن طريق القوارب.

يمكن للسياح في هذا المكان، الاستمتاع بغروب الشمس مع تجربة التجديف بالكاياك والغطس وركوب القوارب ذات القاع الزجاجي للاستمتاع بالتنوع البحري الكبير في المنطقة.

بوليفيا

تعتبر بحيرة ”سالار دو أويوني“ أكبر مجمع ملح في العالم، ويمكن التقاط أفضل الصور في هذا المكان في موسم الأمطار، ومع ذلك، يمكن للزوار القيام بجولات في الصحراء بسيارات الدفع الرباعي الخاصة لمشاهدة المناظر الطبيعية والتضاريس الغنية بالمعادن مثل ”الليثيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم“ وغيرها.

أوروغواي

على الساحل لأوروغواي، توجد مدينة ”كولونيا ديل ساكرامنتو“ التي تعتبر من مواقع التراث العالمي؛ بسبب القيمة الثقافية العالية لمبانيها القديمة، ويمكن الاستمتاع بغروب الشمس في حصن ”باستيون سان بيدرو“ ونهر ”ريو دي لا بلاتا“ مع العديد من الشواطئ المذهلة.