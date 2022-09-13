الدول الأكثر استقبالا للسياح في العالم في 2022

يوجد الكثير من المواقع المذهلة والرائعة حول العالم التي يمكن قضاء العطلات والاستمتاع بها، حيث يغادر عشرات الملايين من الزوار بلادهم كل عام بحثا عن المغامرات الجديدة أو للترفيه والتسوق أو حضور الأحداث المختلفة.

ورغم أن كل دولة لديها الكثير لتقدمه للسائحين، إلا أن بعض الأماكن تحظى بإعجاب أكثر من غيرها.

وفي ما يلي قائمة بالدول الأكثر استقبالا للسياح في العالم، منذ بدء عام 2022.

فرنسا

تنعكس الثقافة الفرنسية في كل المواقع الشهيرة والمناطق المحيطة والقرى الخلابة والمدن الرائعة في فرنسا، ما يجعلها أكثر بلد في العالم زيارة.

وتتميز القلاع والقصور والكاتدرائيات في البلاد بديكور صارخ، كما تقدم الأسواق الموجودة في القرى والمقاهي نوعا لا مثيل له من الفخامة، وتعد غابات كورسيكا ومنطقة الريفيرا الفرنسية ملاذا للسائحين.

إسبانيا

تحتل إسبانيا المرتبة الثانية بين الدول الأكثر زيارة في العالم، حيث تمتلئ البلاد بالمناظر الطبيعية الخالدة في مدنها الشهيرة مثل برشلونة ومدريد.

ويمكن الاستمتاع بالمناظر الباهرة في قصر الحمراء في غرناطة وقصور الفلامنكو في إشبيلية والحي القوطي في برشلونة، فيما توفر مدينتا بلباو وسان سيباستيان هندسة معمارية متطورة تذهل الأذهان.

الولايات المتحدة

لطالما كانت أمريكا وجهة شهيرة لقضاء العطلات؛ بسبب جاذبية مدنها.

وتعتبر مدن نيويورك ولوس أنجلوس ولاس فيجاس وشيكاغو وبوسطن، مناطق حضرية ديناميكية مليئة بالثقافات والمأكولات المتنوعة التي يستمتع السائحون بها بكل تأكيد.

ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تقدم مدينة بورتلاند وسان فرانسيسكو النابضة بالحياة وميامي المليئة بالشواطئ والحياة الليلية متعة لا مثيل لها.

الصين

يعتبر حجم الصين واتساع نطاقها من الأسباب التي تجذب الأشخاص إليها، ويمكن الاستمتاع بالمدن السريعة النمو والقرى المتعددة وسور الصين العظيم بجانب الألوان النابضة بالحياة للمعابد البوذية والمدن المائية والمناظر الطبيعية الخلابة ومراكز التسوق والمتاحف المعاصرة المليئة بالقطع الأثرية.

إيطاليا

إيطاليا خامس دولة في العالم من حيث عدد الزوار، حيث تمتاز بالعمارة البيزنطية واللوحات الجدارية في بادوا وتمثال داود للفنان مايكل أنجلو وأفضل الأمثلة على إبداعات دافنشي.

وتوجد العديد من المواقع التراثية والكاتدرائيات والقصور التي خلفتها الإمبراطورية الرومانية والإمبراطوريات اللاحقة.

كما تحوى إيطاليا أفضل عقول الموضة في العالم. وتتميز إيطاليا باللون الأزرق والأخضر الذي يعكس الشعاب المرجانية اللازوردية.

تركيا

رغم المناخ الجاف والحار، تعتبر تركيا واحدة من أكثر بلدان العالم زيارة، حيث تجذب المدن والمناطق الساحلية الزوار.

وتوجد بعض المناطق الريفية والمناظر الرائعة للتكوينات الصخرية البارزة والبحيرات المتلألئة وبساتين الزيتون التي تساعد تركيا لتكون من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم.

المكسيك

يتميز السكان المحليون في المكسيك بحسن ضيافتهم، حيث يحبون الحشود، ولعل هذا واحد من الأسباب التي تدفع الزوار للقدوم إليها.

وتعتبر أهرامات تيوتيهواكان ومعابد المايا والمدن الاستعمارية من العجائب المعمارية في المكسيك، كما اكتسب الرقص وفن الشارع مكانة بارزة أيضا في البلاد.

تايلاند

تمتزج العادات الثقافية في تايلاند بالعادات الروحية السماوية التي تكسبها طابعا مميزا، ويعتبر قلب تايلاند موطنا للكهوف الشاسعة والشلالات الرائعة والتلال المتمايلة.

ويأتي السياح إلى تايلاند بسبب شواطئها المثيرة، حيث يتخلل ساحلها ما يقرب من ألف جزيرة، كما أن بحارها الهادئة موطن للشعاب المرجانية.

ألمانيا

تعد ألمانيا مهد العقول اللامعة والمفكرين المبتكرين وأصحاب الرؤى الإبداعية ويمكن الاستمتاع بالبصمة الثقافية لألمانيا من المتاحف الشاهقة والهياكل الحديثة التي بناها المصممان فرانك جيري ودانييل ليبسكيند.

المملكة المتحدة

اكتسبت المملكة المتحدة سمعة طيبة بسبب الأناقة والبساطة وحفلات الشاي واللهجات الأرستقراطية وبالطبع الملكة إليزابيث الراحلة، بالإضافة إلى المعالم التاريخية والقلاع والحصون والحمامات الرومانية والمتاحف التي تجعلها واحدا من أكثر بلدان العالم زيارة.