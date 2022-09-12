10 وجهات ساحرة عليك زيارتها في تايوان

على الرغم من طابعها الشرقي المميز، فقد تأثرت تايوان بالثقافات الغربية؛ ما جعلها تكتسب مزيجا من التحضر والمناظر الخلابة وعجائب الطبيعة الساحرة والمواقع الثقافية والروحية.

ويفضل الأشخاص السفر إلى تايوان بسبب شعبها، حيث يشتهر التايوانيون بالتواضع والود والصبر وتقديرهم للعمل الجاد واحترام الآخرين؛ لذا يستمتع السياح بالجزيرة الجميلة ويستمتعون بأفضل مناطق الجذب في تايوان.

ورصدت مجلة ”ذا ترافيل“ قائمة بالأماكن الساحرة التي يمكن زيارتها في تايوان:

معبد لونغشان

يعتبر معبد لونغشان، معبدا دينيا شعبيا بني في العام 1738 على يد مستوطنين من فوجيان خلال حكم أسرة تشينغ، وأعيد بناؤه بعد تعرضه للخراب نتيجة الحروب والكوارث الطبيعية.

ويعتبر هذا المعبد رمزا للعمارة التقليدية التايوانية ويتميز بجدران ملونة وشلالات جميلة وسقوف ذهبية.

منطقة ماولين

تقع منطقة ماولين في جنوب تايوان وتشتهر بمواردها الطبيعية، وتضم الجبال والفنادق المريحة والغابات.

كما تعتبر موطنًا للعديد من المواقع الشهيرة، بما في ذلك نهر الحب ووادي الفراشات الأرجواني، وهو مكان لتجمع ملايين الفراشات الملونة.

وتحظى هذه الظاهرة بشعبية كبيرة في المنطقة، ويمكن للزوار البقاء في الفنادق المريحة حول المنطقة.

قرية قوس قزح

تم تحويل هذه القرية إلى رسومات فنية ملونة من قبل جندي سابق يدعى ”هوانغ يونغ فو“، الذي قام بالرسم على المنازل في الحي لإنقاذها من الهدم.

وحظيت أعماله الفنية الملونة بشعبية كبيرة بين السياح على مر السنين، وتجذب هذه القرية أكثر من مليون زائر سنويا، معظمهم من آسيا.

مبنى تايبيه 101

كان قد تم تصنيف مبنى تايبيه 101 في السابق كأطول مبنى في العالم وهو أحد أروع المباني في تايوان والتي تستحق الزيارة.

ويجتمع الأشخاص عشية رأس السنة الجديدة حول المبنى ويقومون بزيارته لرؤية الهندسة المذهلة التي تحمي المبنى من السقوط من زوايا مختلفة.

ويقع المبنى في قلب تايبيه مع بعض أماكن الإقامة الفاخرة للاستمتاع بإقامة مثالية.

سوق شيلين الليلي

يعتبر سوق شيلين أكبر وأشهر الأسواق الليلية في تايبيه، وهو يقع بين مسرح يانغ مينغ ومعبد كيريان، ويقدم في هذا السوق أفضل طعام الشارع والوجبات الخفيفة اللذيذة ومجموعة متنوعة من البضائع.

ويزور معظم السياح السوق الليلي المحلي للتعرف على الثقافة والعادات المحلية وفهمها.

معبد التنين والنمر

يعتبر معبد التنين والنمر واحدا من أكثر المناطق الجذابة والمثيرة في تايوان.

ويطل هذا المعبد على بحيرة لوتس في مدينة كاوشيونغ والتي تمثل الثقافة التايوانية التقليدية والروحية.

ويعتقد الزوار أن هذا المعبد يجلب الحظ السعيد للزوار إذا ساروا من فم التنين وخرجوا من فم النمر.

ويمكن الاستمتاع برؤية اللوحات التي تتحدث عن السماء والجحيم وتهدف إلى تشجيع الأشخاص على فعل الخير وتنذر أصحاب النوايا السيئة.

متحف القصر الوطني

يقع متحف القصر الوطني في شيلين، وهو واحد من المتاحف الوطنية لجمهورية الصين.

ويضم مجموعة دائمة من أكثر من 696 ألف قطعة من التحف والأعمال الفنية الصينية القديمة، مما يجعله واحدا من أكبر المتاحف في العالم، ويعتبر رمزا ثقافيا لماضي الإمبراطورية الصينية.

بحيرة صن مون

تطل بحيرة صن مون على منطقة ذات مناظر خلابة تشتهر بثقافتها الغنية ومنتجاتها الزراعية.

وتعد المنطقة المحيطة بالبحيرة موطنًا لقبيلة ثاو، وهي واحدة من قبائل السكان الأصليين في تايوان.

تعتبر البحيرة وجهة رائعة للزوار الذين يستمتعون بركوب الدراجات والقوارب ويستقلون القطار والتلفريك لمشاهدة إطلالات خلابة على المياه والجبال.

دائما ما تكون البحيرة مزدحمة باليخوت وتتميز بوجود الكثير من الفنادق حولها.

حصن سانتو دومينغو

سانتو دومينغو قلعة تاريخية في منطقة تامسوي في تايوان، كانت في الأصل قلعة خشبية بنيت في العام 1628 من قبل الإمبراطورية الإسبانية والتي أطلقت عليها اسم حصن سانتو دومينغو، ولكن تم تدمير الحصن من قبل الأسبان بعد خسارة معركة سان سلفادور الثانية أمام الإمبراطورية الهولندية في العام 1642، تم بناء الحصن مرة أخرى ويتميز بجدران حجرية شيدها الهولنديون والبريطانيون.

ساحة الحرية

توجد في ساحة الحرية في مدينة تايبيه، قاعة شيانج كاي شيك وقاعة الحفلات الوطنية والمسرح الوطني.

وتستضيف الساحة الأحداث الثقافية والعروض من الفنانين الدوليين.

وتم بناء هذه الساحة بجدران من الرخام الأبيض وسقف أزرق عميق وحديقة أمامية مزينة بالورود الحمراء وألوان العلم التايواني.