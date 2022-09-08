مصر توقف رحلات "البالون الطائر" في الأقصر لأجل غير مسمى

قررت سلطة الطيران المدني المصرية، منع انطلاق رحلات البالون الطائر من البر الغربي في الأقصر في صعيد مصر، لأجل غير مسمى؛ بعد شكاوى من مخالفات البالونات لتعليمات الطيران في مطار الأقصر.

وقالت سلطة الطيران المدني، إن ”سبب إيقاف الطيران هو وصول بلاغات من الملاحة الجوية لكثرة عبور البالونات إلى الجهة الشرقية من المحافظة بشكل دوري، بصورة مخالفة للتعليمات والتشريعات وتهديدها لأمن وسلامة الطيران بمطار الأقصر“.

وأوضحت أن الإيقاف مستمر حتى يتم الوصول إلى نتائج وإجراءات تمنع عبور البالونات إلى الشرق.

وكشف مصدر مسؤول بإحدى الشركات العاملة في إدارة وتشغيل البالون الطائر بالأقصر، لـ“إرم نيوز“، أن السبب الرئيس لإيقاف حركة البالون الطائر بعد يوم واحد من استئنافها عقب تحسن الأحوال الجوية، هو هبوط بالون تابع لإحدى الشركات في مطار الأقصر الدولي، دون حدوث أي إصابات؛ لأن الهبوط لم يكن اضطراريًا، عازيًا السبب إلى نشاط الرياح“.

وقال إنه ”بعد هبوط البالون، أبلغت الملاحة الجوية سلطة الطيران المدني بهذا الأمر، وقررت الأخيرة وقف الحركة حتى الوصول لإجراءات تمنع عبور البالونات إلى الشرق“.

وأشار إلى أن ”نشاط الرياح سوف يظل هو العنصر المتحكم الأول في تحليق البالون؛ وهو ما يتسبب في اقتراب بعض البالونات من مجال التحليق الخاص بالطائرات“، مبينا أن ”هذه مشكلة يمكن حلها مع وزارة الطيران وفقا لجدول مواعيد سفر ووصول الطائرات، وتعيين حدود العبور إلى الشرق، بالرغم من أن كل البالونات تهبط في أول منطقة زراعية في الشرق بعيدا عن المطار بحوالي 8 كيلومترات“.

وشهدت محافظة الأقصر، الأربعاء الماضي، عودة تحليق رحلات البالون الطائر بعد توقف دام يومين؛ نتيجة سرعة الرياح والتقلبات الجوية الطفيفة التي تشهدها حالة الطقس، وحلقت في سماء البر الغربي لاحقا 30 رحلة بالون طائر للشركات المختلفة، أقلت على متنها 600 سائح من مختلف دول العالم.