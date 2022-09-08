لـ"جيل الألفية".. أفضل الوجهات المحببة في العالم‎

نشر موقع فرنسي قائمة من 25 مدينة وعاصمة في العالم، اختيرت كأفضل الوجهات المحببة عالميا وأكثرها استقطابا لما يسمى ”جيل الألفية“ الحالية من الشباب.

وبحسب موقع geo.fr، فإن جيل الألفية (الأشخاص الذين ولدوا في الفترة بين 1981 و2000)، يعشق السفر والتجوال بين عواصم العالم ومعالمها التاريخية والسياحية والترفيهية.

وضمت القائمة، التي خضعت لمقاييس عدة من بينها الأمن والسياحة وأسعار الخدمات وجودة الفنادق والمطاعم، فضلا عن البنية التحتية والنقل والمعالم التاريخية والمناطق الطبيعية، عددا كبيرا من المدن الأمريكية.

وحلت 9 مدن كاملة من بينها ميامي ونيويورك وواشنطن ضمن أفضل 25 وجهة في العالم، في حين كانت العاصمة الفرنسية باريس في المركز الأول كأفضل وجهة لشباب الألفية الحالية، تليها مدينتان إسبانيتان هما برشلونة ومدريد.

كما ضمت القائمة العاصمة النمساوية فيينا والعاصمة اليونانية أثينا والعاصمة البرتغالية لشبونة، فضلا عن سنغافورة وهونغ كونغ وتورونتو، لكنها خلت في المقابل من أي مدينة عربية.

وفيما يلي ترتيب أفضل الوجهات في العالم لشباب ”جيل الألفية“:

1. باريس (فرنسا)

2. برشلونة (إسبانيا)

3. مدريد (إسبانيا)

4. نيويورك (الولايات المتحدة)

5. ميامي (الولايات المتحدة)

6. لوس أنجلوس (الولايات المتحدة)

7. سيول (كوريا الجنوبية)

8. فالنسيا (إسبانيا)

9. شيكاغو (الولايات المتحدة)

10. لاس فيغاس (الولايات المتحدة)

11. سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)

12. سان دييغو (الولايات المتحدة)

13. ستوكهولم (السويد)

14. بوسطن (الولايات المتحدة)

15. لندن (المملكة المتحدة)

16. وارسو (بولندا)

17. لشبونة (البرتغال)

18. بورتو (البرتغال)

19. أثينا (اليونان)

20. فيينا (النمسا)

21. تورنتو (كندا)

22. برلين (ألمانيا)

23. واشنطن (الولايات المتحدة)

24. سنغافورة

25. هونج كونج