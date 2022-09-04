إسرائيل تصادق على إنشاء خطوط جوية مع تركيا‎‎

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد. اليوم الأحد، أن حكومته صادقت على اتفاقية لإنشاء خطوط جوية مع تركيا.

وقال لابيد، عبر حسابه على ”تويتر“: ”صادقنا اليوم في الحكومة على اتفاقية لإنشاء خطوط جوية بين تركيا وإسرائيل“.

وأضاف: ”من الآن فصاعدا ستكون شركات الطيران الإسرائيلية قادرة على الهبوط والإقلاع من إسطنبول وأيضا في وجهات أخرى في تركيا“.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستفيد الركاب الإسرائيليين وشركات الطيران العبرية أيضا.

وتابع: ”يعد ذلك تحركا استراتيجيا مهما للاستقرار والازدهار في المنطقة، وسيساهم بشكل كبير في تقدم العلاقات بين البلدين“.

وأكد أن الخطوة التالية بين تركيا وإسرائيل ستكون تعيين السفراء، مستكملا: ”أشكر مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز، ووزيرة النقل ميراف ميخائيلي على عملها الدؤوب“.

ومنتصف الشهر الماضي، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن ”حكومته ستستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا بعد سنوات من التوتر“.

وقال آنذاك: ”تقرر مرة أخرى رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإعادة السفراء والقناصل العامين من البلدين“.

وأضاف في بيان صدر عن مكتبه: ”تطوير العلاقات سيسهم في تعميق العلاقات بين الشعبين وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية وتعزيز الاستقرار الإقليمي“.

وفي آذار/مارس الماضي، شهدت العلاقات بين الجانبين تحولا بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتركيا وهي الزيارة الأولى لرئيس إسرائيلي منذ عام 2007.

والشهر الماضي، قررت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، تعيين ملحق اقتصادي لإسرائيل في تركيا، وذلك للمرة الأولى منذ 13 عاما، وفق ما أوردت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية.

وفي حينه، قالت الصحيفة، إن الوزيرة الإسرائيلية، وعلى إثر قرار استئناف عمل اللجنة الاقتصادية التركية المشتركة، قررت تعيين ماتان صفران بمنصب الملحق الاقتصادي لإسرائيل في تركيا“.

ووصفت الصحيفة، تركيا بأنها ”رابع أهم شريك تجاري اقتصادي لإسرائيل، وخامس أهم وجهة تصدير في العام الماضي“.

ووفق بيانات إدارة التجارة الخارجية في إسرائيل، فإن المعاملات الاقتصادية بين تل أبيب وأنقرة خلال العام الماضي بلغت 7.7 مليار دولار، فيما بلغ حجم صادرات السلع الإسرائيلية إلى تركيا حوالي 1.9 مليار دولار.