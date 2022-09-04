اثنان منها في بلد عربي.. 10 مواقع سياحية تحبس أنفاسك عند زيارتها

يزخر الكون بالعديد من المواقع والمناطق السياحية التي يتفق الجميع على روعتها، ومنها ما يمكن الوصول إليه بسهولة ويعتبر مزارًا مهما لملايين السياح ومنها لا يزال قيد المجهول لصعوبة الوصول إليه.

وتتفاوت المواقع السياحية في جذبها للناس، فهي تتميز أحياناً بالطبيعة الخلابة وتزدان أحياناً بالهندسة المعمارية المذهلة، مروراً بالثقافات النابضة بالحياة وصولاً إلى العجائب الطبيعية التي وثقها التاريخ.

ويبدو أن إعداد قائمة بأكثر الوجهات روعة أمر صعب؛ لأن المدن والبلدات الساحرة والمتاجر الملونة والمتنزهات الوطنية والمعالم الرائعة والحدائق الجميلة لا تعد ولا تحصى.

ونستعرض في التقرير التالي قائمة بأجمل الأماكن السياحية التي ستحبس أنفاسك عند زيارتها بحسب ما أورده موقع ”thetravel“.

الحاجز المرجاني العظيم

يعد الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا أكبر نظام للشعاب المرجانية على وجه الأرض، ويضم أكثر من 2900 من الشعاب المرجانية الفردية و 900 جزيرة، ويمتد لمسافة 2300 كيلومتر.

ومع العديد من الأنشطة الممتعة، تنتظرك وفرة من التجارب الساحلية الرائعة في الحاجز المرجاني العظيم، ويمكن للمسافرين الاستمتاع بالسباحة بين التكوينات المرجانية الرائعة والأنواع المائية، بما في ذلك السلاحف البحرية في العالم.

جبل الطاولة

يعتبر جبل الطاولة، وهو جبل مسطح القمة يطل على العاصمة الجنوب أفريقية، المعلم الأكثر شهرة في البلاد، وهو أكثر من مجرد نقطة جذب لالتقاط صور تخطف الأنفاس. ويزدهر في تلك المنطقة أكثر من 2200 نوع من النباتات، إضافة إلى 1470 نوعًا من الزهور.

ويعتبر هذا الجبل واحداً من أجمل الرموز ليس فقط في البلاد ولكن في العالم ، وهو السبب في أنه يجذب المسافرين من جميع أنحاء الكوكب.

بلدة بانف

توفر رحلة إلى بانف للزوار فرصة رائعة لاستكشاف جبال روكي الكندية الخلابة والأنهار الجليدية الشاسعة والبحيرات الجميلة والحياة البرية الرائعة وغير ذلك الكثير.

وفي حين أن معظم المصطافين الذين يزورون بانف ينجذبون بشكل أساسي إلى بحيرة لويز وعدد من مناطق الجذب، بما في ذلك حديقة بانف الوطنية، فإن هناك المزيد لهذه المدينة التي تتجاوز أشهر المواقع.

مملكة كابادوكيا

عندما يتعلق الأمر بركوب منطاد الهواء الساخن، تعد كابادوكيا واحدة من أكثر الوجهات شهرة في العالم، وتشتهر هذه المنطقة الرائعة في تركيا بمناظرها الخلابة لمئات من بالونات الهواء الساخن التي تتدفق بلطف فوق ”المداخن الخيالية“ الرائعة والوديان.

وأفضل وقت لاستكشاف هذا المكان هو عندما يكون الطقس رائعًا وتتضاءل الحشود، والذي يمتد من مارس إلى يونيو ومن سبتمبر إلى نوفمبر، وبينما يعد ركوب بالونات الهواء الساخن أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها في كابادوكيا، فمن المؤكد أنها النشاط الأكثر إثارة للإعجاب.

برج إيفل

من المؤكد أن برج إيفل سيأخذك إلى عالم آخر، ولا يتعلق الأمر فقط بالمناظر الخلابة للعاصمة، إنه في الواقع جزء مهم من تاريخ باريس. أيضًا، تاريخ تصميم البرج وبنائه لا يُصدق، وسيشعر كل زائر بسعادة غامرة لمعرفة القصة

البرج ليس مجرد واحد من المعالم الأثرية الأكثر شهرة في باريس؛ إنه نقطة جذب رائعة للعالم بأكمله، والوصول إلى قمة المبنى المشهور عالميًا هو تجربة العمر.

الأهرامات العظيمة

يعود تاريخ أهرامات الجيزة العظيمة إلى أكثر من 4500 عام ، وهي واحدة من عجائب الدنيا السبع وقد شيدها ملوك مملكة مصر القديمة، وكانت هذه الهياكل أطول المباني التي صنعها الإنسان في العالم لآلاف السنين وظلت من أكثر مناطق الجذب شهرة في العالم.

وتقع الأهرامات على الجانب الغربي لنهر النيل بمصر، وأفضل وقت للزيارة هو الشتاء، حيث لا توجد حشود. ولكن حتى في فصل الشتاء، من المهم أن تبدأ يومك مبكرًا.

شلالات نياجرا

تجذب شلالات نياجرا، وهي واحدة من أكثر الشلالات إثارة للإعجاب في العالم، ما يزيد عن 30 مليون مسافر كل عام، ولن تخيب ظنك أبدًا، بغض النظر عن اهتمامات السياح.

وتتميز شلالات نياجرا، التي تم تصنيفها على أنها عاصمة شهر العسل في العالم، بالعديد من المناظر التي لا بد أن تحبس الأنفاس، ويمكن للمسافرين التنزه والذهاب في رحلة بحرية بالقارب عبر منتزه State Park.

وادي الملوك

يقع وادي الملوك على الضفة الغربية لنهر النيل بمصر، بالقرب من الأقصر، وقد جذب الزائرين لسنوات بفضل طبيعته المذهلة ولن تكتمل أي رحلة إلى مصر دون استكشاف هذا الجذب الرائع.

ويعج المكان بزخارف مقابر الفراعنة القدماء في مصر، وتتيح الزيارة للمسافرين لمحة عن طقوس الموت في مصر القديمة وطقوس الدفن. ومن المهم ملاحظة أن المقابر تفتح وتغلق للعرض بالتناوب للمساعدة في حماية اللوحات الجدارية.

القلعة الضائعة

هي واحدة من أكثر الوجهات الاستثنائية في العالم، وزيارتها بمثابة حلم لأن الكثير من الناس يتوقون ليكونوا هناك، حيث تستقبل ملايين الزوار كل عام، وتجذب الآثار القديمة الرائعة والأماكن الجبلية الخلابة المسافرين والمؤرخين على حد سواء.

ويكفي يوم واحد لاستكشاف هذه الوجهة الجميلة، لكن يومًا إضافيًا يتيح للمصطافين الحصول على تجربة كاملة للمنطقة ومحيطها.

الأخدود العظيم

يستقبل الأخدود العظيم، أحد عجائب الدنيا السبع الطبيعية، ما يقرب من خمسة ملايين سائح كل عام، وهو بالتأكيد معلم طبيعي مذهل، تم نحت جراند كانيون على ضفاف نهر كولورادو، وهو ضخم للغاية بحيث يمكن للمرء قضاء أسبوع كامل في استكشافه وربما لن يكمل حتى حافة واحدة.

يبلغ عمقه ميلًا وطوله 277 ميلًا وعرضه 18 ميلًا، وتحتوي هذه الميزة الجيولوجية على العديد من مسارات المشي لمسافات طويلة وخيارات أماكن الإقامة والمطاعم والمحلات التجارية للاختيار من بينها.