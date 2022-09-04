تعرف على أكثر 10 أديرة تاريخية نائية على وجه الأرض (صور)

تعتبر الأديرة ملاذات للسلام الداخلي والصفاء الروحاني لمن يرتادونها بحثًا عن الهدوء والسكينة، وهي مكان للعيش في عزلة، حيث يستكشف روادها الإيمانيات والروحانيات.

ويوجد في مجموعة من الأديان أديرة، بما في ذلك المسيحية والهندوسية والبوذية، حيث يؤمن الأشخاص الذين اختاروا هذا المسار بالعيش بتواضع وبساطة بعيدًا عن الدنيا.

ومعنى الجذر اليوناني لمصطلح ”دير“ العيش بمفردك، ولا يمكن لأي شخص أن يتبنى مثل هذا النمط من الحياة، على الرغم من أن تجربته لفترة من الوقت يمكن أن تضفي السلام على الروح.

ونستعرض في التقرير الآتي مجموعة من الأديرة النائية:

1- دير Debre Damo

يعد هذا الدير الأفريقي الواقع في شمال إثيوبيا فريدًا تمامًا، حيث يقع في مكان منعزل على قمة جبل مسطح القمة ولا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق حبل يساعد على تسلق منحدر يبلغ ارتفاعه 15 مترًا بالإضافة إلى تسلق السلالم.

هذه التجربة تجعل هذا الدير، الذي يعود تاريخ وجوده إلى القرن السادس الميلادي، فريدًا من نوعه، وفيه ألواح خشبية منحوتة، وأسقف مطلية ومخطوطات قديمة والعمارة أكسوميت بالإضافة إلى القطع الأثرية المخصصة للقديس أبون أريجاوي.. ولا يزال هذا المكان موطنًا للرهبان.

2- دير Katskhi Pillar

يعرف بأنه الكنيسة الأكثر عزلة في العالم، وهي عبارة عن كتلة من الحجر الجيري الطبيعي يبلغ ارتفاعها 130 قدمًا في الهواء.

وتطفو الكنيسة و3 زنازين على القمة، ويمكن الوصول إليها عن طريق سلم فولاذي غير مستقر.

ويقال إن الزاهدين المسيحيين، المعروفين أيضًا باسم العموديين، يقضون أيامهم في القمة لكي يكونوا أقرب إلى الله روحيًّا، وعانى المكان من النسيان لمدة 500 عام حتى اكتشف متسلق الجبال الجورجي ألكسندر جاباريدزه، عظام آخر زاهد مسيحي أقام هناك.

3- دير Hanging Monastery

هذا الدير معلق في الجو في ظروف غامضة، ويقف على جبل هنغشان على ارتفاع 30 مترًا فوق سطح الأرض، ويقع في مقاطعة شانشي بالصين.

وكونه الدير الوحيد الذي يضم ثلاث ديانات من البوذية والطاوية والكونفوشيوسية، فإن عمره نحو 1500 عام، وهو إنجاز هندسي ممتاز، تم بناؤه من قبل راهب يدعى لياو ران خلال عهد أسرة وي الشمالية.

والمعبد بأكمله من الخشب وله جناحان وجسر و 40 قاعة، وتعتبر الفترة من أبريل إلى أكتوبر أفضل فترة لزيارة هذا الدير خلال فصول الشتاء الباردة.

4- دير Phugtal Gompa

يبلغ عمر الدير البوذي الواقع في وادي لونجناك البعيد في زانسكار بالهند نحو 2550 عامًا، وقبل إنشائه كان موقعه البعيد بمثابة مأوى للرهبان البوذيين بسبب طبيعته المتسامية.

وبني الدير حول كهف قديم، ويشير المصطلح Phugtal إلى ”التحرير“ في اللغة الزانسكارية، ويقال إن المياه المتدفقة تحت الدير تمتلك خصائص علاجية.

5- دير Ostrog Monastery

يقع هذا الدير الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر في الجبل الأسود جنوب شرق أوروبا، وهو جزء من الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، ويقبع على منحدر جبلي عمودي.

غالبًا ما يزور الروم الكاثوليك والمسيحيون الأرثوذكس والمسلمون هذا الموقع المقدس، الذي ينقسم إلى جزءين، علوي وسفلي، بالإضافة إلى مصلى يشبه الكهف مزين بلوحات جدارية باهتة تعود إلى عام 1667.

6- دير Key Monastery

يقع هذا الدير البوذي التبتي في منطقة سبيتي لاهول في الهند على ارتفاع 4166 مترًا فوق مستوى سطح البحر، وهو أكبر دير في وادي سبيتي ومركز ديني لاماس، يبلغ عمره 1000 عام.

ينتمي الدير إلى البوذية التبتية ويشتهر بهندسته المعمارية التي تسمى ”باسادا ستايل“، وتشتهر الغرفة التي تسمى ”Tangyur“ بالجداريات القديمة، والثانجكاس الفريدة (اللوحات التي تصور بوذا أو اللاما)، والأسلحة القديمة.

7- دير Taung Kalat

يقع هذا الدير في ميانمار على قمة بركان طويل منقرض جنوب غرب جبل بوبا في وسط البلاد، وهو دير بوذي بني في القرن التاسع عشر.

وعلى زوار هذا المكان التاريخي صعود 777 درجة للوصول إلى الدير الذي يشتهر بأبراج الستوبا الذهبية، وأيضًا يشهد مهرجانين مهمين يتم الاحتفال بهما خلال شهري مايو ويونيو وكذلك نوفمبر وديسمبر أحيانًا.

8- دير St George’s Monastery

يعتبر دير القديس جاورجيوس الرائع من الأماكن المقدسة في إسرائيل، وتم بناؤه في القرن الرابع على يد الراهب المصري يوحنا الطيبة، إلى جانب 5 نسّاك سوريين في وادي قيلت المهجور.

ويتكون هذا الدير من طابقين مع كنيستين داخل المجمع، ويضم لوحات دينية وفسيفساء وعظام الرهبان، ويقع بالقرب من الطريق السريع بين القدس والبحر الميت.

9- دير Tiger’s Nest Monastery

يعد دير عش النمر، المعروف أيضًا باسم تاكتسانغ، أحد المواقع المقدسة في بوتان، وتأسس عام 1962، ولديه قصة مأثورة تسببت في تسميته تتعلق بشيطان على ظهر نمر.

يتمتع هذا الدير، الذي يقع ضمن غابات مورقة، بهندسة معمارية مذهلة، ويحتوي على عناصر رائعة مثل الكهوف والمنحوتات واللوحات والتماثيل.

ويمكن الوصول إلى المجمع عن طريق المسارات الحجرية وأيضًا عن طريق التنقل بواسطة الجسور الخشبية المتذبذبة.

10- دير Meteora Monasteries

يعتبر معجزة اليونان، إذ تطفو أديرة ميتيورا على قمة أعمدة صخرية ضخمة تطل على سهل ثيساليا وتقع بالقرب من الشمال الغربي لمدينة كالاباكا.

وتمتلك ميتيورا تشكيلات صخرية مذهلة كان يعبدها الناس القدامى، وتم إنشاء الأديرة هنا بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر.

وللحصول على هذه التجربة المذهلة، يحتاج الزوار إلى المشي لمسافات طويلة عبر خطوات حجرية ومسارات ضيقة مع قرية Kastraki الخلابة.