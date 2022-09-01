المطبات الهوائية ستصبح أسوأ في السنوات المقبلة

أفاد تقرير أمريكي متخصص بأن المطبات الهوائية في الجو تكلف خطوط الطيران في الولايات المتحدة أكثر من 500 مليون دولار سنويا، وأنها من المتوقع أن تزداد سوءا.

ولفتت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية، الخميس، إلى أن الاضطرابات الجوية الشديدة يمكن أن تثير عصبية حتى أكثر الطيارين خبرة و“تجعل خمس دقائق تبدو وكأنها أبدية“، مشيرة إلى أنها عادة لا ينتج عنها أكثر من اهتزازات ولكن في أسوأ الحالات يمكن أن تسبب أضرارًا للطائرة وإصابات بين المسافرين.

ونقلت الشبكة عن تقرير لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قوله إنه في الحوادث غير المميتة، يعد الاضطراب هو السبب الرئيسي لإصابات المضيفات والركاب، وهو أحد أكثر أنواع حوادث الطيران شيوعًا اليوم.

ووفقًا لمجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي، تكلف الاضطرابات الجوية شركات الطيران الأمريكية – بسبب الإصابات والتأخير والأضرار – ما يزيد على 500 مليون دولار سنويًا.

وقال بول ويليامز، أستاذ علوم الغلاف الجوي في جامعة ”ريدينغ“ البريطانية: ”هناك مقياس لقياس مدى قوة الاضطرابات الجوية…..هناك اضطراب خفيف، وهو نوع من الضغط على حزام المقعد، ولكن يمكن أن تستمر خدمة الطعام ، وربما يمكنك المشي حول المقصورة، ربما ببعض الصعوبة“.

وأضاف: ”ثم هناك اضطراب معتدل، وضغط واضح على أحزمة المقاعد ويصبح المشي صعب وعادة ما يُطلب من أفراد طاقم الطائرة الجلوس في مقاعدهم“.

وأوضح ويليامز أن أسوأ نوع هو الاضطراب الشديد؛ لأنه أقوى من الجاذبية ويجبر المسافرين على الالتصاق بمقاعدهم، مشيرًا إلى أنه إذا كنت لا ترتدي حزام الأمان الخاص بك فسوف تتقلب داخل المقصورة.

وقال: ”هذا هو نوع الاضطراب الذي يسبب الإصابات الخطيرة، وهي من المعروف أنها تكسر العظام ويمكن أن تتسبب بأضرار للطائرة“.

وأشارت التقارير إلى أن حوالي 65000 طائرة تعاني من اضطرابات معتدلة كل عام في الولايات المتحدة، وتعاني حوالي 5500 منها من اضطرابات شديدة.

ورأى ويليامز أن هذا العدد سيزيد في المستقبل؛ نظرًا لأن تغير المناخ سيفاقم الاضطراب، مضيفا: ”أجرينا بعض المحاكاة الحاسوبية ووجدنا أن الاضطرابات الشديدة يمكن أن تتضاعف أو تتضاعف ثلاث مرات في العقود القادمة“.

وتوقع ويليامز بأن اضطرابات ”الهواء الصافي“ ستزداد بشكل كبير حول العالم بحلول الفترة من 2050 إلى 2080، ولا سيما على طرق الطيران الأكثر ازدحامًا، مشيرًا إلى أن أكبر زيادة ستكون في نوع الاضطرابات الشديدة.

وتابع: ”لكن هذا لا يعني أن الطيران سيكون أقل أمانًا…. لن تبدأ الطائرات في السقوط من السماء؛ لأن الطائرات مبنية وفقًا لمواصفات عالية جدًا ويمكنها تحمل أسوأ اضطراب يمكن أن تتوقعه على الإطلاق، حتى في المستقبل“.

ومع ذلك، فإن متوسط ​​مدة الاضطراب سيزداد وفقا لويليامز الذي قال: ”عادةً، في رحلة عبر المحيط الأطلسي، قد تتوقع 10 دقائق من الاضطراب… أعتقد أنه في غضون بضعة عقود قد يزيد هذا إلى 20 دقيقة أو إلى نصف ساعة…. وسيتم تشغيل علامة حزام الأمان كثيرًا لسوء الحظ للركاب“.