أفضل 10 وجهات لأشهى المأكولات في الشرق الأوسط

قد لا يتردد المسافرون إلى منطقة الشرق الأوسط لصالح المزيد من المناطق السياحية الشهيرة، مثل أوروبا الغربية وجنوب شرق آسيا.

ولكن بالنسبة لعشاق الطعام وتذوق المأكولات، يجب زيارة الشرق الأوسط، وتحديدا هذه المدن العشر التي رصدتها مجلة ”ذا ترافيل“ للحصول على بعض أفضل المأكولات في العالم.

ويشير مصطلح الشرق الأوسط إلى المساحة التي تحيط بالسواحل الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط والتي تمتد عبر أوروبا وآسيا وأجزاء من شمال أفريقيا.

1- القدس

تعتبر مدينة القدس ”جنة“ لعشاق الطعام، حيث يتوافر بها عدد كبير من أطباق الحمص والفلافل والشاورما التي يمكن تجربتها.

2- بيروت

لا شك أن العاصمة اللبنانية بيروت، مدينة جميلة تتميز بتاريخها الغني، مع الفنون العصرية والمقاهي التي تجذب الشباب.

والمطبخ اللبناني يتركز حول الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمأكولات البحرية واللحوم البيضاء الخالية من الدهون، مثل الدواجن، ويحتوي الطعام اللبناني أيضا على الأعشاب الطازجة والتوابل، وعند استخدام اللحوم الحمراء، فإنها عادة ما تكون من الماعز أو الضأن.

وتعتبر الفلافل والحمص والشاورما والفتوش والتبولة من أفضل الأطباق التي يجب تجربتها في لبنان؛ للتعرف على المذاق الأصيل للمأكولات المحلية.

3- عمّان

يتميز المطبخ الأردني بالعديد من أطباق المقبلات الشهيرة، بالإضافة إلى الأطباق الكبيرة التي تتكون من الأرز واللحوم، ومن الشائع أن يتم تقديم الوجبات الأردنية مع الزبادي.

وتعتمد الأكلات الأردنية على التتبيلات بالأعشاب، بما في ذلك الأرز، ومن المؤكد أن عشاق الطعام سيتمتعون كثيرا في الأردن، حيث يبدأون يومهم مباشرة بوجبة إفطار أردنية تقليدية، بما في ذلك خبز البيتا والزعتر والزيت واللبن والمربى والجبن.

4- إسطنبول

تعتبر تركيا المكان المناسب للمسافرين في الصيف وبشكل خاص لمحبي الطعام الذين يمكنهم تناول الأطعمة ذات الأسعار منخفضة والمتوفرة بكثرة، ويعد القيام بجولة طعام مع أحد السكان المحليين أثناء زيارة إسطنبول، تجربة رائعة.

والإفطار التركي التقليدي عبارة عن الزيتون والخيار والبيض والجبن الطازج والطماطم والخبز والمربى والعسل والزبدة وغير ذلك، تشمل الأطباق الأخرى التي يمكن تجربتها في إسطنبول؛ لكفتة والمانتي التركي والدونر.

5- مسقط

تعتبر سلطنة عمان وجهة صاعدة في الشرق الأوسط وهي تجذب المسافرين إلى عاصمتها مسقط وغيرها من المدن، ويمكن تجربة الوجبات العمانية مثل الأرز بالكاري واللحوم والخضروات أو الحساء المميز.

وتمتاز الأطعمة بمذاقها اللذيذ والغني بالنكهة والتوابل، كما يجب تجربة طبق الشوا وهو الطبق الوطني في البلاد ويتكون من الماعز أو لحم ضأن المتبل بالبهارات ويقدم مع الأرز.

6- أربيل

تتمتع العراق بسمعة طيبة بين البلاد التي يقصدها السياح للسفر، وعلى وجه خاص، اكتسبت مدينة أربيل، عاصمة ”كردستان العراق“ سمعة كوجهة جذب مرغوبة في الشرق الأوسط، وتعرف أربيل بأنها ”عاصمة الطهي“ في المنطقة بسبب اندماجها الفريد من النكهات والوصفات العربية والكردية.

وعند زيارة كردستان العراق، يجب على المسافرين تجربة الطبق الوطني للعراق وهو ”المسكوف“ وهو نوع من الأسماك المشوية، ويجب تجربة الدولما العراقية أيضا.

وبالنسبة لمحبي اللحوم، يمكنهم تجربة الكباب العراقي والقوزي (لحم الضأن المشوي).

7- دبي

تشتهر دبي بالحياة الليلية النابضة والهندسة المعمارية الحديثة، ولكنها تستحق أيضا الزيارة لتناول الطعام ويمكن تجربة اللقيمات والكنافة ولحوم الإبل والسمبوسة، واللذيذة، هي تجربة أخرى لا بد من تجربتها والفطائر الإماراتية.

8- تونس

تعتبر تونس من أفضل وجهات الطعام في المنطقة، حيث يوجد بها الكثير من المطاعم لاكتشافها، ويمكن تجربة الكسكس والمصفوف وسلطة الجزر الحارة والشكشوكة.

9- القاهرة

يجب على عشاق الطعام الذين يسافرون إلى العاصمة المصرية القاهرة وضع فول وطعمية والحمام المحشي والفطير المشلتت على رأس قائمتهم والكشري الذي تشتهر به مصر.

10- الدوحة

تتميز العاصمة القطرية الدوحة بمطبخها المحلي الفريد المتأثر بشمال أفريقيا والهند والثقافة البدوية، ويمكن تجربة المجبوس (الكبسة) وهو طبق قطري شهير عبارة عن الدجاج المتبل على الأرز.

ويمكن تجربة البلاليط التي تتكون من الشعرية والزعفران والهيل وتقدم عادة مع البيض المقلي.