أرخص 9 معالم سياحية في العالم يمكن زيارتها

مع عودة السياحة في جميع أنحاء العالم، يخطط المسافرون بشغف لقضاء عطلاتهم الخالية من قيود فيروس كورونا، إلا أن الزيادة الملحوظة في تكلفة المعيشة حول العالم تسبب تعقيدات جديدة في اختيار أماكن السفر.

وبحسب مجلة ”ذا ترافيل“ فإن هناك معالم سياحية في العالم رخيصة التكلفة ويمكن زيارتها، وهي:

جبل إيدن

يعد جبل إيدن كريتر في نيوزيلندا، أحد أكبر المخاريط البركانية في المنطقة وهو أحد أكثر المناظر الرائعة للمشاهدة، ويمكن الدخول إلى هذا الموقع مجانا لممارسة التمارين أو الاسترخاء عند غروب الشمس، كما أن الفنادق الموجودة في المنطقة منخفضة التكلفة.

ماتشو بيتشو

تعتبر ماتشو بيتشو الوجهة المثالية للمسافرين في أمريكا الجنوبية، ويعد هذا الموقع التاريخي الذي يعرض المجد السابق لإمبراطورية الإنكا في جبال الأنديز من الأماكن منخفضة التكلفة والتي لن تؤثر على الميزانية، وصنفت منظمة اليونسكو هذه المدينة في قائمة التراث العالمي وهي إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة.

جامع آيا صوفيا

يعتبر جامع آيا صوفيا مبنى تاريخيا للعبادة، يقع على الضفة الأوروبية من مدينة إسطنبول، تم إنشاؤه في العصر البيزنطي ليكون كاتدرائية للبطريركية المسيحية الأرثوذكسية ثم تحول إلى كاتدرائية رومانية كاثوليكية، وبعد فتح القسطنطينية تحول إلى مسجد عثماني، وبعد قيام الجمهورية التركية تحول إلى متحف ثم أعيد لسابقه كمسجد اعتبارًا من 24 يوليو العام 2020.

يمكن زيارة هذا المكان مجانا، كما أن الأسعار المعقولة لفنادق إسطنبول تجعله خيارا رائعا لذوي الميزانية المحدودة.

مجمع أنغكور وات

يعتبر ”أنغكور وات“ مجمع معابد يقع في منطقة أنغكور في كمبوديا، ويجب وضع أنغكور وات في قائمة الأماكن التي يجب زيارتها؛ بسبب روعة المكان وكونه من قائمة أرخص الأماكن في العالم التي يمكن زيارتها بأسعار معقولة.

أهرامات الجيزة

تعد أهرامات الجيزة دائما على قمة الوجهات التي يحلم المسافرون حول العالم بزيارتها، وهي من أكثر الأماكن المناسبة للميزانية.

سور الصين العظيم

يعتبر هذا المكان مناسبا لأولئك الذين يبحثون عن تجربة فريدة لا يمكن تجربتها إلا في الصين، وسور الصين العظيم هو أحد أهم مواقع التراث العالمي وواحد من عجائب الدنيا السبع الجديدة في العالم، وهو من أهم الأماكن التي يجب زيارتها ويتم دخوله بسعر منخفض.

تمثال أبو الهول

يعتبر تمثال أبو الهول، أحد أقدم المعالم الأثرية في العالم، ويقع بجوار أهرامات الجيزة، ولا يتطلب رسوم دخول مرتفعة التكلفة لمشاهدة التمثال.

جبل فوجي

يعتبر جبل فوجي واحدا من الجبال المقدسة الثلاثة على كوكب الأرض، وهو وجهة سياحية رئيسية كما يعد أيضا أعلى جبل في اليابان وهو من الأماكن المفضلة للسياح ولهواة التسلق من مختلف أنحاء البلاد، ويتم دخوله مجانا كما أن الفنادق في المنطقة المجاورة تعد ميسورة التكلفة.

تاج محل

يعتبر تاج محل من أرخص المعالم التي يمكن زيارته في العالم مع رسوم دخول منخفضة وفنادق قريبة تناسب أي ميزانية، ويقدم هذا الموقع الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر لمحة عن أنماط الحياة الفخمة لأباطرة المغول الذين حكموا الهند في ذلك الوقت.