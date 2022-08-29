تعرف على الجزر الأقل شهرة التي يمكن الاستمتاع بها في أوروبا

يوجد في أوروبا العديد من الجزر التي يتردد عليها السياح الذين يرغبون في الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمناخ الرائع وممارسة الأنشطة الممتعة، وفي حال الرغبة في قضاء عطلة هادئة بعيدة عن الأجواء الصاخبة، فإن اختيار مكان هادئ أمر إلزامي.

وبحسب صحيفة ”الغارديان“ البريطانية فإن هناك قائمة بأفضل الجزر الأقل شهرة والتي يمكن زيارتها في أوروبا للاستمتاع بعطلة هادئة، وهي:

جزيرة كارباثوس

تمتلك جزيرة كارباثوس اليونانية سحرا خاصا وتضم عددا كبيرا من الشواطئ الجميلة والخلجان التي تنتشر فيها الكثبان الرملية، بالإضافة إلى مطاعم المأكولات البحرية التي تطل على المياه. تتميز كارباثوس أيضًا بالمناخ الدافئ والمعتدل، وبسبب موقعها البعيد، حافظت كارباثوس على العديد من الخصائص المميزة للزي والعادات واللهجة.

جزيرة فلوريس

تعد فلوريس جزيرة تابعة للمجموعة الغربية في جزر الأزور. يوجد في الجزيرة سبع بحيرات صغيرة تشبه فوهات البراكين، وتعرف الجزيرة بوجود وفرة كبيرة في الزهور التي منحتها اسمها البرتغالي ”فلوريس“.

وتتميز الجزيرة بجمالها الطبيعي والبحيرات المتلألئة والشلالات والمنحدرات المغطاة بالمساحات الخضراء التي تجعل منها ”جنة“ للمشاة، كما أنها توفر مناظر طبيعية رائعة على المحيط الأطلسي.

ويمكن الاستمتاع بزيارة قرية Aldeia da Cuada التي تعد واحدة من أقدم المستوطنات في الجزيرة ويعود تاريخها إلى 1676 إلا أنها كانت مهجورة منذ الستينيات حتى تم ترميم 16 منزلا ريفيا، وهي مكان سحري ويستحق الزيارة.

جزيرة نايسار

يوجد في إستونيا أكثر من 2000 جزيرة، وتعد جزيرة نايسار واحدة منها. ووفقا للأساطير والروايات، فإن نايسار تعني ”جزيرة النساء“، حيث كانت المحاربات تحكمها ذات يوم ونفيت أميرة دنماركية من القرن الثالث عشر فيها، بسبب تفضيلها النساء على الرجال.

كانت جزيرة نايسار محظورة على المدنيين أثناء الاحتلال السوفيتي، ولكن تمت إعادة افتتاحها كمحمية طبيعية في منتصف التسعينيات وازدهرت لتصبح من أجمل وأروع الأماكن في البلاد، ويمكن التجول حول المباني المهجورة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية وزيارة الغابات الهادئة والمتجددة.

جزيرة ماريتيمو

تعتبر جزيرة ماريتيمو واحدة من الجزر العقادية في البحر الأبيض المتوسط، غرب صقلية في إيطاليا، وأطلق عليها الإغريق القدماء اسم هييرا أو ”الجزيرة المقدسة“، ويأتي اسم ماريتيمو من كلمتي مار (بحر) وتيمو (زعتر) بسبب كثرة الزعتر في الجزيرة.

ومع ذلك، يوجد الكثير من الأماكن التي تستحق الزيارة مثل الكنيسة البيزنطية ”نورمان“، وهناك العديد من الكهوف الرائعة حول ساحل الجزيرة وأماكن لا حصر لها للسباحة التي لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق القوارب.

وتعتبر الجزيرة موطنا لحوالي 500 نوع من النباتات الأصلية والنادرة، كما يوجد فيها العديد من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض.

جزيرة إنشمور

تعد إنشمور أكبر جزر أرانا التي تقع في خليج غالواي، قبالة الساحل الغربي لأيرلندا، وهي الأكثر زيارة من بين جزر آران الثلاث.

وتتميز الجزيرة بوجود نتوء صخري طويل يضيف سحرا للمكان الأسطوري الذي جذب الأشخاص لأكثر من 2500 عام، ويمكن الاستمتاع بزيارة Poll na bPéist – The Wormhole التي تعتبر أحد أكثر برك المد والجزر إثارة في العالم.

يوجد في الجزيرة أيضا بعض المواقع القديمة الأقل شهرة التي يمكن زيارتها للتعرف على المزيد من أسرار الجزيرة.