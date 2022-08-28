أفضل رحلات سفاري في أفريقيا بميزانية محدودة

تعد رحلات السفاري من أفضل المغامرات لمشاهدة الجاموس الأفريقي والأسود والفهود والفيلة ووحيد القرن وغيرها من الحيوانات البرية، وتحديدًا تلك المهددة بالانقراض نتيجة الصيد الجائر.

وبحسب مجلة ”ذا ترافيل“ فإن هناك قائمة تعد من أفضل المناطق للقيام برحلات السفاري في أفريقيا وبميزانية محدودة وهي:

حديقة أمبوسيلي الوطنية

تقع حديقة أمبوسيلي الوطنية في كاجيدو في كينيا بالقرب من جبل كليمنجارو، وتعتبر هذه الحديقة المكان المناسب لمحبي الأفيال، حيث تعتبر أفضل منطقة للقاء القطعان وتوجد خمسة موائل في هذه المحمية، لذلك يضمن الضيوف تنوع الحياة البرية ويمتليء المكان أيضا بالمخلوقات مثل التماسيح والكثير من الطيور وغيرها.

غابة بويندي

تعد هذه الغابة الأوغندية مكانا شهيرا لمشاهدة الغوريلا، ويتردد عليها عشاق هذه القرود، وتعد هذه المنطقة محمية جيدا؛ لأنها تضم غابات مطيرة عمرها 25000 عام وأكثر من ألف نوع من النباتات والفراشات والثدييات والطيور، ويجب على أولئك الذين يرغبون في إنفاق أموال أقل استكشاف الغابة في الوقت من آذار/ مارس إلى أيار/ مايو ومن تشرين الأول/ أكتوبر إلى تشرين الثاني/ نوفمبر.

متنزه سيرينغيتي الوطني

يعد متنزه سيرينغيتي الوطني متنزها ضخما في منطقة سيرينغيتي في تنزانيا، وهي من بين وجهات السفاري الشهيرة في أفريقيا، لذا لا ينصح بزيارتها خلال موسم الذروة ومن الممكن زيارة هذا المكان بميزانية محدودة، ولكن يحتاج السياح فقط إلى معرفة وقت الوصول المناسب.

ويشتهر المنتزه بالهجرة السنوية لما يزيد عن مليون ونصف المليون من حيوانات النو ذات اللحية البيضاء و250 ألف حمار من الزرد.

جبال فيرونغا

توجد ثمانية براكين في سلسلة جبال فيرونغا التي تغطي رواندا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتعد جبال فيرونغا موطنا للغوريلا الجبلية، كما تتمتع بحياة برية استثنائية كما أنها مكان لعشرات الآلاف من أفراس النهر والطيور المهاجرة من سيبيريا.

حديقة نيروبي الوطنية

تعتبر حديقة نيروبي الوطنية من الأماكن الجذابة في كينيا، وهي وجهة سهلة الوصول ومثالية لأولئك الذين يرغبون في قضاء يوم كامل بالقرب من العاصمة نيروبي، وبسبب سهولة الوصول إليها، فإن الجولات تكون أرخص من تلك الموجودة في المناطق النائية، وتعرف الحديقة بأنها ”عاصمة الحياة البرية الوحيدة في العالم“، باعتبارها موطنا لمئات الثدييات والطيور المهاجرة.

حديقة جبال بال الوطنية

عندما يتعلق الأمر بمغامرات السفاري، لا ينبغي أن تفوت زيارة حديقة بالي الوطنية في إثيوبيا والتي تضم ثلاث مناطق بيئية مثالية للزائرين ومراقبي الحياة البرية ومحبي الطبيعة؛ لأنها موطن لأكثر من ألف نوع من الحيوانات البرية، بالاضافة لذلك، يمكن القيام بالجولات الثقافية في الحديقة.

حديقة شلالات مورشيسون الوطنية

تعتبر حديقة شلالات مورشيسون الوطنية وجهة السفاري الأكثر شعبية في أوغندا، حيث تستضيف الكثير من الأنشطة بفضل الحياة البرية المزدحمة، ويمكن للسياح القيام برحلات بحرية بالقارب النهري للوصول إلى الشلالات.

محمية ماساي مارا

تعتبر ”ماساي مارا“ محمية طبيعية في كينيا، ويجب على من يرغبون في زيارة المحمية بتكاليف محدودة، زيارة هذه الحديقة الوطنية خلال الفترة من تشرين الثاني/ نوفمبر إلى آذار/ مارس والابتعاد عن موسم الذروة من حزيران/ يونيو إلى تشرين الأول/ أكتوبر حتى لا يتم إنفاق المزيد من الأموال.

وتعتبر الفترة من شرين الثاني/ نوفمبر إلى آذار/ مارس أيضا أفضل وقت لاكتشاف الحيوانات الصغيرة ومراقبة الطيور دون المعاناة من الازدحام، وتوجد نزل ومخيمات داخل الحديقة وتشمل الأنشطة الشهيرة الأخرى في المنطقة مثل جولات المشي في الطبيعة والتصوير الفوتوغرافي والجولات الثقافية وركوب منطاد الهواء الساخن.