"ويز إير" الأوروبية تدرس الحصول على رخصة تشغيل في السعودية

قال الرئيس التنفيذي لشركة ”ويز إير“ الأوروبية للطيران منخفض التكلفة في مقابلة، اليوم الخميس، إن الشركة تدرس تأسيس شركة طيران في السعودية في إطار اتفاق تم توقيعه مع الحكومة هذا العام لتطوير قطاع الطيران في المملكة.

وأعلنت الشركة، التي قالت، في مايو/ أيار، إنها ستستكشف الفرص المتاحة في السعودية، اليوم الخميس، أنها ستُسير رحلات مباشرة إلى الرياض وجدة والدمام من 11 مدينة أوروبية، من بينها روما، وميلانو، وفيينا، بدءًا من أوائل العام المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جوزيف فارادي لوكالة ”رويترز“ من الرياض: ”نطاق استكشاف الفرص في البلاد… ربما يشمل أيضًا القيام باستثمارات مباشرة“. وأضاف ”أن ذلك يشمل دراسة تقديم طلب للحصول على شهادة مشغل جوي في السعودية لتأسيس شركة طيران هناك“، لكنه لم يحدد موعدًا لاتخاذ قرار بشأن ذلك.

وقد تسمح الرخصة السعودية لشركة تابعة أو مشروع مشترك بتشغيل خدمات داخلية في المملكة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 36 مليون نسمة.

ويمكن أن تسمح للشركة أيضًا بتسيير رحلات دولية تبدأ من السعودية، مما يُتيح المجال أمام الوصول إلى أسواق جديدة.