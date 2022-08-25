كيفية ترقية تذكرة السفر من الدرجة الاقتصادية إلى "الأولى" مجانا

يعد السفر بالطائرة لمسافة طويلة أمرا مرهقا للبعض، خاصة إذا كان الشخص يجلس في ”الدرجة الاقتصادية“، التي تعاني من مقاعد ضيقة.

وفي الآونة الأخيرة، زادت شركات طيران عدد مقاعد الدرجة الاقتصادية على حساب حجمها، من أجل زيادة الأرباح.

ومع ارتفاع أسعار التذاكر، يمكن للمقعد الاقتصادي الآن إحداث تأثير كبير في ميزانية السفر، لكن لا يعرف العديد من المسافرين أن شركات الطيران يمكن أن تقوم بترقية التذاكر الاقتصادية إلى الدرجة الأولى دون مقابل أحيانا، بسبب الحجوزات الزائدة أو كعرض لعملائها.

ورصدت مجلة “ لوكسوري ترافيل“ الأسترالية، نقلا عن الرئيس التنفيذي لشركة ”Stasher“ جاكوب ويدربورن داي، مجموعة من الحيل التي تمكن المسافرين من الحصول على مقعد في درجة رجال الأعمال دون الحاجة للمزيد من المال، وهي:

السؤال أولا

يقول المثل الشائع: ”إذا لم تطلب فلن تحصل“، حيث يعد السؤال ببساطة خطوة أولى للحصول على ترقية لدرجة أعلى من التي تم الحجز فيها.

وغالبا ما تحجز شركات الطيران المقاعد الاقتصادية أكثر من اللازم للتأكد من امتلاء مقاعد الرحلة بالكامل وجني المزيد من الأموال، حيث يراهنون على عدم حضور الجميع، ولكن في بعض الأحيان يكون عدد المسافرين أكبر من المقاعد المتاحة.

ويمكن إخبار الموظف بأنك مهتم بالترقية للدرجة الأعلى، ولكن يجب أن يكون السؤال بطريقة مهذبة ومتواضعة وأخبرهم أنك ستقدر الترقية، وقد تحصل على بعض الامتيازات أثناء الرحلة.

المظهر مهم

هناك قواعد معينة خاصة بالمظهر بالنسبة للعملاء الذين يحجزون في الدرجة الأولى، وهذا يعني أنه يجب على الشخص أن يكون بمظهر حسن، إذا كان يرغب في زيادة فرصته في الحصول على ترقية.

ولا يعني ذلك ارتداء بدلة أو فستانا باهظ الثمن، ولكن يجب تجنب ارتداء أي ملابس غير رسمية مثل الملابس الرياضية، حيث إن اختيار ملابس رسمية بطريقة ذكية سيفي بالغرض.

الوصول مبكرا

لا يفضل تسجيل الوصول عبر الإنترنت أولا، ولكن يمكن التحقق من وجود مقاعد من خلال صفحة الحجوزات قبل التوجه إلى المطار، ويوضح ذلك مدى امتلاء الرحلة، ويمكن بعد ذلك طرح الأمر مع الشخص الموجود في مكتب تسجيل الوصول.

وإذا وصلت الرحلة إلى طاقتها الكاملة، فقد تحتاج شركة الطيران إلى اصطحاب شخص ما إلى الدرجة الأولى، ومن المحتمل أن يكون الشخص الذي قام بتسجيل الوصول بالفعل.

المقعد الأوسط

إذا كان المسافر لا يفضل عدم اليقين بشأن الانتظار لبضع ساعات قبل تسجيل الوصول للرحلة، فيمكن اختيار المقعد الأوسط.

ومن المرجح أن تقوم شركات الطيران بترقية الركاب الذين يجلسون في المقعد الأوسط، لأنه يعتبر أقل الأماكن المرغوبة للجلوس.

نقاط المكافآت

يفضل السفر مع نفس شركة الطيران بقدر الإمكان، حتى يكون الشخص عميلا معروفا بها، ما يؤدي لزيادة احتمالية الترقية إلى درجة أعلى.

وإذا كان الشخص لديه نقاط مكافآت شركات الطيران أو بطاقة ائتمان للسفر، فقد يمكن استخدامها للترقية إلى الدرجة الأولى، ولكن يجب العلم أن كل شركة تمتلك نظاما مختلفا، لذا يجب معرفة التفاصيل أولا.

ومع ذلك، توفر ”برامج الولاء“ (استراتيجية تسويقية مصممة لتشجيع العملاء) أيضا الفرصة لاستخدام النقاط للترقية، فعلى سبيل المثال، يمكن لعملاء الخطوط الجوية الأمريكية استخدام النقاط للترقية إلى الدرجة الأولى في أي رحلة بغض النظر عن الشركة.

السفر بالذروة

إذا كانت الرحلة فارغة وغير مكتملة العدد، فلن يتم تقديم أي ترقية، حيث تلجأ شركات الطيران إلى ذلك عندما تكون الرحلة ممتلئة أو قريبة من السعة.

ويعني ذلك، أنه من المرجح الحصول على ترقية عند السفر خلال أوقات الذروة، ولكن ينبغي العلم أن شركات الطيران قد تفرض رسوما أكبر مقابل الترقية خلال هذه الفترات أيضا.

لا تطلب وجبة خاصة

إذا كان العميل قد طلب وجبة خاصة على متن الطائرة في السابق، فقد يدمر فرصة الترقية الخاصة به، حيث نادرا ما تحمل الرحلات الجوية طعاما أكثر مما تحتاج إليه، خاصة بالنسبة لمقاعد الدرجة الأعلى التي يكون طعامها أغلى.

ويجب إحضار الطعام على متن الطائرة إذا كان الشخص جادا بشأن الجلوس في درجة أفضل.