عرض جزيرة سياحية مبهرة للإيجار اليومي مقابل مبلغ لا يصدق

أعلنت شركة ”إير بي إن بي“ الأمريكية لسوق العقارات السياحية، عن عرض جزيرة بالكامل للإيجار مقابل 24 جنيهًا إسترلينيًّا، نحو (28 دولارًا أمريكيًّا) في الليلة الواحدة، إذ يمكن للنزلاء الإقامة في المبنى الوحيد الموجود في الجزيرة، وهو عبارة عن منارة تاريخية.

ووفق صحيفة ”ذي صن“ البريطانية، تقع هذه الجزيرة المنعزلة في نقطة جذب سياحي شهيرة، على بعد أميال قليلة من مقاطعة أستريا في كرواتيا، ولكنها تخلو من كل أشكال الحياة الحديثة.

وعند استئجار الجزيرة، سيكون النزلاء خارج الشبكة، إذ لا يوجد بداخلها شبكات اتصالات، وبذلك لا يمكنهم تشغيل هواتفهم الذكية، كما لا يمكنهم شراء الأطعمة والسلع الأخرى.

وعلى الراغبين باستئجار هذه الجزيرة أن يجهزوا أنفسهم جيدًا في تحضير الأطعمة والاحتياجات الأخرى قبل الإقامة بداخلها.

وسيتولون ،أيضا، مهام طهي وجبات الطعام الخاصة بهم بأنفسهم، إذ لا يوجد بالجزيرة خدمات الضيافة.

وتعوض عن ذلك، المشاهد الطبيعية المحيطة بالجزيرة، من مياه البحر والإطلالات الرائعة مع غروب الشمس.

ويستغرق التجول في كل أرجاء الجزيرة للتعرف عليها، دقيقة واحدة فقط.

وستكون الإقامة في داخل المنارة التاريخية ”بورار“، والتي شيدت في عام 1833، إذ يبلغ ارتفاعها 35 مترًا، وتضم بداخلها شقتين.

وتحتوي كل شقة على غرفتي نوم، وفي كل منهما سرير مزدوج، بالإضافة إلى حمام ومطبخ مجهز بالكامل.

ويمكن الوصول إلى الجزيرة عن طريق ركوب قارب من قرية بريمانتورا بمقاطعة أستريا، وذلك في مدة زمنية تبلغ 35 دقيقة.

وكشفت شركة ”إير بي إن بي“ عن مجموعة من الجزر الخاصة الأخرى في إسبانيا وفرنسا واليونان، والتي يمكن استئجارها في الليلة، مقابل 12 جنيهًا إسترلينيًّا نحو (14 دولارًا أمريكيًّا).

وعرضت كذلك جزيرة خاصة تضم بيتًا ريفيًّا في إيطاليا، للإيجار في الليلة مقابل 40 جنيهًا إسترلينيًّا، نحو (47 دولارا أمريكيا).

وفي عَرضٍ آخرَ أكثر ترفًا، أعلنت ”إير بي إن بي“، عن جزيرة خاصة تقع في المملكة المتحدة، تحتوي على حوض استحمام ساخن، وتطل على مشاهدَ طبيعيةٍ مذهلةٍ، إذ يمكن استئجارها في الليلة، مقابل 46 جنيهًا إسترلينيًّا نحو (54 دولارًا أمريكيًّا).