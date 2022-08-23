تقرير: دبي تصبح ملاذًا للسائحين الهاربين من الإحباط

أصبحت مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة ملاذًا للسائحين الأجانب الهاربين من مناخ الإحباط الذي يهيمن على كثير من الدول بسبب الحروب والتضخم، وفق تقرير نشرته شبكة ”سي إن بي سي“ الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

وقال التقرير إنه إلى جانب سطوع أشعة الشمس على مدار العام والمطار الدولي الضخم المزود بخدمات جيدة، تستمر دبي في جذب جحافل من الزوار الأجانب بسبب تجاه لا مثيل له للدعاية المدعوم بنهج ”دعنا نذهب لنرى هذه التجربة“.

وقالت الشبكة ”تعد البراعة الفردية الصارخة والعروض المسرحية جزءًا من الحمض النووي للمدينة.. وفي عصر الأخبار الدولية المحبطة، من يمكنه إلقاء اللوم على المصطافين والسائحين في رغبتهم في الهروب من الواقع خارج هذا العالم“.

أرقام قياسية

ولفتت الشبكة إلى أن هناك وجهة جديدة حطمت الأرقام القياسية في دبي، مشيرة إلى أن أولئك الذين يحبون ”السقوط الحر في التضاريس المائية الغامضة“ يمكنهم الآن اختبار مهاراتهم في ”Deep Dive Dubai“، وهو المرفق الوحيد في العالم حيث يمكن الغوص إلى أعماق 60 مترًا ، وهو أعمق بـ15 مترًا من أي منطقة أخرى.

ويقع حوض السباحة Deep Dive Dubai في حي ند الشبا بدبي، وتم التحقق منه من قبل موسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية باعتباره أعمق حوض سباحة في العالم، ويحتوي على 14 مليون لتر من المياه، أي ما يعادل ستة حمامات سباحة أولمبية.

وقالت الشبكة ”لتجربته عليك الحجز مسبقًا، وهو مفتوح فقط لمن هم في سن 10 سنوات فما فوق“، مضيفة أنه تم بناء هذه الحفرة في قلب الصحراء لتشبه مدينة غارقة شاسعة وهي مزودة بـ 56 كاميرا لضمان سلامة الزوار إلى جانب أحدث أنظمة الإضاءة والصوت.

وقال مدير المنشأة جارود جابلونسكي، في حفل الإطلاق العام الماضي، الذي كان هو نفسه غواصًا في الكهوف ويحمل الرقم القياسي العالمي ”حسب التصميم، تقدم Deep Dive Dubai شيئًا فريدًا حقًّا للجميع وفريقنا ملتزم بضمان تجربة لا تُنسى“.

بدوره، قال الغواص الهندي غوتام كولكارني ”كان الغوص بحد ذاته جيدًا للغاية.. إنه لأمر مدهش أن تخطو إلى حوض سباحة بعمق طبيعي ثم فجأة تفتح هاوية كاملة تحتك“.

وجهات أخرى

وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن هناك وجهة أخرى في دبي، دخلت أيضًا موسوعة ”غينيس“، وهي حمام السباحة الخارجي اللامتناهي فوق منتجع Address Beach الفخم من فئة خمس النجوم في جميرا بيتش ريزيدنس، الأعلى في العالم.

وقالت ”يبرز المسبح (الذي تم افتتاحه العام الماضي أيضًا) من الطابق الـ77، وهو حلم محموم على شبكة إنستغرام مع إطلالات بانورامية لا تصدق على أشهر معالم المدينة، مثل: جزيرة بلوواترز ونخلة جميرا وبرج العرب على شكل شراع“.

وقال ستيوارت ديفيدز، وهو سائح بريطاني ينزل في Address Beach ”لقد ذهبنا إلى بعض من أفضل الفنادق في دبي ولكن هذا الفندق مميز للغاية.. المناظر المجنونة والمسبح اللامتناهي الرائع والخدمة وكل شيء“.

وأوضحت الشبكة أنه رغم تفشي وباء كورونا، إلا أنه لم يكن هناك انهيارات في أي قطاع بإمارة دبي، وخلال عام 2022 ”بدأت دبي _والإمارات بشكل عام_ تعود إلى مستويات ما قبل الوباء بمعدل يجب أن تحسدها عليه الوجهات السياحية الأخرى“.

ولفتت إلى أن الفنادق في دبي وأبو ظبي سجلت معدلات إشغال قوية للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وصلت إلى 75% بزيادة من 58% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.