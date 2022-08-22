وجهات سياحية للأغنياء فقط.. تعرف عليها

وسط تخفيف قيود السفر الخاصة بفيروس ”كورونا“، اتخذت بعض البلدان سياسة انتقائية بشأن السياح القادمين لزيارتها، حيث أعرب وزير السياحة النيوزيلندي عن رغبته في جذب السياح الأثرياء بدلا من أولئك الذين يأتون إلى البلاد بالحد الأدنى من النفقات.

واتبعت العديد من البلدان خلال فترة الوباء سياسات انتقائية في ما يخص دخول السائحين من جميع أنحاء العالم، وما زال يفضل الكثير منهم الآن مفهوم ”الجودة على الكمية“.

وفي ما يلي قائمة بالبلدان الست التي ترحب بالسياح الأغنياء فقط لزيارتها، وهي:

جزر كايمان

تقع جزر ”كايمان“ في غرب البحر الكاريبي، وهي أحد المقاصد السياحية البارزة في العالم من أجل الغوص تحت الماء.

وتعتبر جزر كايمان ملاذا للمسافرين الأغنياء، وقد كافحت للحفاظ على هذه السياسة حتى أثناء فترة الوباء.

وكانت قد أطلقت برنامج Global Citizen Concierge Program (GCP) في عام 2020، الذي يمنح العمال ”عن بعد“ الفرصة لجعل هذه الأراضي البريطانية موطنا لهم، بحيث يمكن لأولئك الذين يكسبون أكثر من 100 ألف دولار سنويا، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لمدة عامين مقابل رسوم سنوية قدرها 1469 دولارا.

جزيرة فيجي

تقع جزيرة ”فيجي“ في المنطقة الجنوبية الغربية للمحيط الهادئ بالقرب من نيوزلندا، ويصل عدد الجزر التابعة لـ“فيجي“ إلى حوالي 800 جزيرة، وخلال فترة جائحة ”كورونا“، نصبت ”فيجي“ نفسها ملاذا لأصحاب المليارات.

وقبل الوباء، كانت السياحة تشكل 38 % من اقتصاد الجزيرة، وتركز البلاد باستمرار على السفر الفاخر لإنعاش اقتصادها، ووضعت شركة ”توريزم فيغي“ خطة للفترة من 2022 إلى 2024 تتعهد بجذب واستقطاب قطاع السياح ذي القيمة العالية وتشجيع إنفاق الزوار لتعزيز السياحة المستدامة.

وفي حزيران/يونيو 2020، أطلقت البلاد برنامج ”Blue Lanes“ لأصحاب اليخوت الذين يتطلعون لزيارة الجزيرة والهروب من الوباء.

إندونيسيا

في أيلول/سبتمبر 2021، انضمت إندونيسيا إلى قائمة الدول التي تبحث عن الزوار الأغنياء في مرحلة ما بعد جائحة ”كورونا“.

وقال وزير التنسيق الإندونيسي للشؤون البحرية والاستثمار، لوهوت بينسار: ”نهدف إلى السياحة الجيدة في بالي، لذلك لن نسمح للرحالة بالدخول بمجرد وضع خطة إعادة الافتتاح للمسافرين الدوليين في المستقبل القريب“.

مونتسرات

مونتسرات ‏جزيرة ”كاريبية“، وهي جزء من سلسلة الجزر المعروفة باسم جزر ”الأنتيل“ الصغرى، ودعت الجزيرة ”الرحالة“ للعيش هناك لمدة عام بشرط أن يكون الدخل السنوي أكثر من 70000 دولار.

تايلاند

تعافت صناعة السياحة في تايلاند بعد أشهر من قيود ”كورونا“، ولم تعتمد تايلاند على جذب السياح ولكن طلبت الحكومة من الفنادق والشركات عدم تقديم خصومات كبيرة لجذب السياح، مع الترويج للبلاد كوجهة سفر متميزة.

وقال نائب رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول: ”لا يمكننا السماح للأشخاص بالقدوم إلى تايلاند فقط لأنها رخيصة أو لأنهم يريدون مكانا رخيصا للإقامة، بل يجب أن يأتوا بسبب العلامة التجارية للبلاد وعروض القيمة السوقية الراقية، بحيث يمكن زيادة قيمة تايلاند وجذب السياح المتميزين“.

وتأمل تايلاند في جذب الأشخاص ذوي الدخل المرتفع بتأشيرة ”العمل من تايلاند“ الجديدة التي تبلغ مدتها 10 أعوام لمن يكسبون أكثر من 80 ألف دولار في السنة.

نيوزيلندا

تستهدف خطة الانتعاش السياحي في نيوزيلندا بعد وباء ”كورونا“، الأفراد ذوي الدخل المرتفع مع خطط لإدارة صناعة السياحة بشكل أفضل من خلال تجنب الاكتظاظ وتحسين الاستدامة.