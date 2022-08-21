الإثنين.. أول رحلة فلسطينية إلى قبرص عبر مطار "رامون" الإسرائيلي

قالت صحيفة عبرية اليوم الأحد، إن شركة ”أركيا“ الإسرائيلية ستنظم غدا الإثنين، أول رحلة جوية للفلسطينيين عبر مطار ”رامون“ الواقع جنوب البلاد.

وذكرت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ أن ”الرحلة الجوية ستكون إلى لارنكا في قبرص“.

وأضافت أن ”الركاب الفلسطينيين لأول رحلة جوية من مطار رامون اجتازوا الفحص الأمني الإسرائيلي عند المعابر الحدودية مع الضفة الغربية، كما أنهم سيخضعون لفحص آخر يمر به كل راكب عند وصوله إلى المطار“.

وأشارت إلى أن ”الفلسطينيين سيتمكنون من التحرك بحرية في جميع أنحاء المطار، والاستمتاع بالأسواق الحرة والخدمات المختلفة التي يقدمها المطار حتى لحظة ركوب الطائرة“.

وفق الصحيفة، فإن ”الرحلات الجوية الخاصة بالفلسطينيين من مطار رامون تلقى طلبا كبيرا منذ الإعلان عن انطلاقها“.

وبينت أن ”مسؤولي السلطة الفلسطينية اتصلوا بركاب أول رحلة جوية وحاولوا إقناعهم بعدم السفر من المطار الإسرائيلي“.

ولفتت إلى أنه ”سيتم تنفيذ رحلات جوية للفلسطينيين بالتعاون بين شركة أركيا ووزارة الدفاع الإسرائيلية مرة واحدة شهريا في هذه المرحلة“.

وقالت إنه ”سيتم الانتقال للرحلات الجوية الأسبوعية في وقت لاحق“.

وأضافت ”يسرائيل هيوم“ أنه ”سيتم في الوقت الحالي تأجيل الرحلات الجوية التي من المفترض أن تغادر من المطار الإسرائيلي إلى إسطنبول عبر شركات الطيران التركية، حتى سبتمبر/أيلول المقبل“.

وفي السياق، نقلت الصحيفة عن أمير عاصي، أحد المسؤولين عن مجموعة الأمير التي ستقوم بتسيير الرحلات الجوية قوله، إن حوالي 40 فلسطينيا من سكان مدينتي الخليل وبيت لحم في الضفة الغربية سيسافرون على متن الرحلة الجوية.

وأشار عاصي، إلى أن ”مجموعته اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع السلطات المختصة في إسرائيل بشأن سفر سكان قطاع غزة عبر المطار الإسرائيلي“.

والجدير ذكره، أن مطار رامون يقع جنوب إسرائيل، ويحتوي على مدرج طيران بمساحة 3.600 متر مربع، حيث يسمح للطائرات الكبيرة بالهبوط، وقد تم افتتاحه في كانون الثاني/يناير عام 2019.

وتأتي المبادرة الإسرائيلية، كجزء من سلسلة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل تجاه الفلسطينيين بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة.

وترفض السلطة الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية وتطالب بتشغيل مطار قلنديا في مدينة القدس المحتلة، وإعادة تشغيل مطار ياسر عرفات في قطاع غزة وفق الاتفاقيات الموقعة.