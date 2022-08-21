أكثر الوجهات السياحية جذبا في منطقة البحر الكاريبي

استحوذت جزر الكاريبي على اهتمام وتفضيل الكثيرين من جميع أنحاء العالم، حيث أثبتت وجودها كواحدة من أفضل الوجهات البحرية والسياحية التي يمكن زيارتها للحصول على تجربة ممتعة، بفضل شواطئها الجميلة ومياهها الفيروزية والأطعمة اللذيذة وتاريخها الغني.

ورصدت مجلة ”ترافيل بلس“ قائمة بأكثر الوجهات السياحية المحبوبة في منطقة البحر الكاريبي والتي يمكن الاستمتاع بها وهي:

سان خوان

تعتبر مدينة سان خوان في بورتوريكو نقطة الانطلاق الرئيسة لمنطقة البحر الكاريبي، وتتميز المدينة بالتاريخ الثري الرائع.

ويمكن للمسافرين التجول في شوارع المدينة القديمة، والاستمتاع بتجربة أطباقها المحلية، وزيارة قلعتي ”إل مورو“ و“كاستيلو سان كريستوبال“، اللتين كانتا في السابق معاقل القوة الإسبانية في منطقة البحر الكاريبي.

كما يمكن أيضا الاستمتاع بالشواطئ القريبة في المدينة.

جزر توركس وكايكوس

تعتبر جزر ”توركس وكايكوس“ ‏عبارة عن أرخبيل جزر بالكاريبي، وتتميز بشواطئها الجميلة التي تعتبر فرصة رائعة للغطس والغوص حول الشعاب المرجانية وحطام السفن.

وتعتبر جزيرة ”غراند تورك“ موطنا لمركز ”غراند تورك كروز“ للرحلات البحرية، وهو مركز ترفيهي يضم مسبحا ومتاجر، كما يمكن مشاهدة الحيتان أو الاستمتاع بصيد الأسماك هناك.

جامايكا

تعتبر جامايكا واحدة من أولى جزر البحر الكاريبي التي يزورها المسافرون في المنطقة، وهي مشهورة بتاريخها المليء بالتنوع، وتقدم تجارب رائعة للمسافرين، لاكتشافها في منطقة مونتيغو باي وأوتشو ريوس.

سينت مارتن

تعتبر مدينة سينت مارتن وجهة صاعدة في منطقة البحر الكاريبي، وتقدم هذه المنطقة واحدة من أفضل الثقافات لعشاق الطعام في منطقة البحر الكاريبي، في حين أنها وجهة جديدة بشكل عام للرحلات البحرية.

ويمكن الاستمتاع بشواطئها الجميلة ومطاعمها الرائعة والتي تعكس التنوع الكبير للجزيرة التي تمثل أكثر من 130 جنسية مختلفة تتعايش في هذا المكان الصغير.

كوزوميل

تعتبر مدينة كوزوميل أشهر جزر البحر الكاريبي في المكسيك، وهي واحدة من أشهر الوجهات السياحية المكسيكية، وتشتهر بفرصة الغوص والغطس الرائعة، فضلا عن العديد من المواقع الأثرية.

سينت توماس

سينت توماس واحدة من جزر العذراء في البحر الكاريبي، وتعد واحدة من أكثر الجزر تطورا، حيث تتمتع بالعديد من الوسائل الترفيهية ومناطق الجذب الرائعة من المطاعم وفرص ممارسة الجولف والغوص.

بربادوس

تعتبر بربادوس من الجزر المحبوبة متعددة الثقافات النابضة بالحياة، وتتميز بجمالها الطبيعي، وتعد بربادوس إحدى الوجهات السياحية الرائدة في منطقة البحر الكاريبي وأكثر جزر المنطقة تطورا.

ويحب المسافرون الجزيرة بسبب طعامها اللذيذ وتاريخها الغني وأجوائها الممتعة.