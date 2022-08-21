7 أماكن خلابة تستحق الزيارة في جنوب أفريقيا

تزخر دولة جنوب أفريقيا المزدهرة بالجمال الطبيعي والرفاهية اللامحدودة بالعديد من أوجه ومناحي الفن والثقافة وأنشطة المغامرة والتشويق والإثارة.

وتعتبر جنوب أفريقيا من الدول التي تستقطب أعدادا كبيرة من السياح كل عام؛ نظرا لما تتمتع به من أماكن جذب سياحية في مختلف القطاعات.

ويعرض موقع ”ترافيل تايمز“ لأخبار السفر، أكثر المواقع السياحية سحرا في جنوب أفريقيا، لتجربة سفر لا يمكن نسيانها.

شلال ”أوجرابيز فال“

يقع بالقرب من نهر أورانج، في مقاطعة كيب الشمالية، بجنوب أفريقيا، ويبلغ ارتفاعه حوالي 60 مترًا.

وأطلق شعب الخويخوي، وهم السكان الأصليون بالمنطقة على الشلال اسم ”أوكوريبيس“ ، وهو ما يعني ”مكان الفوضى العظيم“، وذلك لأن شلال ”أوجرابيز فال“ يعرض مشاهد مذهلة عندما يكون النهر في حالة فيضان.

محمية ”كجالاجادي“

هي محمية كبيرة للحياة البرية في منطقة كالاهاري بجنوب أفريقيا، وتعتبر مأوى للحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور والفهود والضباع والثعالب.

ويتميز موقع المحمية بالكثبان الرملية الحمراء، والتضاريس المسطحة، مما يشجع السياح على زيارتها.

طريق جبل ”تشابمان بييك“

يطل هذا الطريق الصخري الجميل على البحر والعديد من نقاط الجذب السياحي والتي يمكن للسياح التوقف عندها والاستمتاع بإطلالات بانورامية على مدينة كيب تاون عاصمة جنوب أفريقيا.

وتعتبر رحلة قيادة المركبات على طريق قمة جبل ”تشابمان بيك“ واحدة من أكثر طرق القيادة جمالًا في المناطق الساحلية بالعالم. وتجعل السياح يشعرون وكأنهم يقودون مركباتهم على حافة الجبل.

الغوص مع أسماك القرش

تعد جنوب أفريقيا أفضل مكان لتجربة الغوص مع أسماك القرش البيضاء النادرة، للتعرف عليها، وتصويرها عن قرب، بكاميرا الحركة المقاومة للماء، بينما يراقب المرشدون البحريون سلامة السياح.

الفن الحر للدق على الطبول

يمكن للسياح تجربة الدق على الطبول الارتجالية والتي يمارسها الفنانون الشعبيون في جنوب أفريقيا.

وتستخدم في هذا الفن طبلة ”جيمبي“ الشهيرة في جنوب أفريقيا، والتي تصنع من جذوع الأشجار وتغطي بجلد الماعز، لدق نغمات منخفضة ونغمات عالية، والتي تشتهر عالميا بأنها تقلل من الشعور بالتوتر.

التجديف بقوارب الكاياك

يمكن للسياح الانطلاق في رحلة بحرية للتجديف بقوارب الكاياك، لاستكشاف المسطحات المائية المتنوعة في جنوب أفريقيا.

وتقدم مدينة كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا، على وجه التحديد عددًا كبيرًا من الأنهار والبحيرات والسدود بالإضافة إلى مياه المحيط الهندي، لمغامرة ممتعة بالتجديف بالكاياك.

مزار ”بورك لاك بوثولز“ الطبيعي

هي منطقة جذب طبيعية رائعة في جنوب أفريقيا، حيث تشتهر بحفر أسطوانية ناتجة عن دوامات من الماء تؤدي إلى تآكل الصخور، وذلك في ظاهرة تُعرف باسم ”الإناء العملاق“.

ولكل حفرة في هذه الظاهرة لون فريد، بسبب مستويات التربة المختلفة، مما يجعلها منظرًا طبيعيًا مذهلاً.

وفي هذه المنطقة، أيضًا، يتقاطع معًا كل من نهري ”بلايد“ و“ترير“، حيث يشير اسماهما في اللغة القديمة لسكان جنوب أفريقيا إلى ”الفرح والحزن“.