وجهات ساحلية بأسعار معقولة يمكن زيارتها في الصيف

يعتبر قضاء العطلات الصيفية في أوروبا حلما لمعظم الأشخاص، ولكن غالبا ما تكلف الوجهات الأكثر شعبية في أوروبا مبالغ طائلة، بالإضافة إلى أن هذه الوجهات تكون مزدحمة بشكل كبير.

ومع ذلك، هناك بعض الأماكن الساحلية الأقل شهرة والأكثر ملاءمة للميزانية في أنحاء العالم، ورصدت مجلة ”ذا ترافيل“ مجموعة من أشهر الوجهات الساحلية التي يمكن الاستمتاع بها قبل انتهاء فترة الصيف، وهي:

كساميل

تعتبر قرية كساميل من أكثر القرى الجذابة التي تقع في ألبانيا، وتتميز هذه القرية بشواطئها ذات المياه الفيروزية المذهلة والرمال البيضاء، وتعتبر تكلفة السفر إلى هذه القرية أرخص من الوجهات السياحية الأخرى.

فارو

تعتبر جزر فارو في جنوب البرتغال وجهة مثالية للسفر هذا الصيف، وتمتلك المدينة جميع وسائل الرفاهية ووسائل الراحة بميزانية محدودة، ويمكن للمسافرين أن يدفعوا مبالغ معقولة في فارو مقابل الطعام والإقامة، بينما يتمتعون ببعض من أفضل الشواطئ والسواحل في العالم.

وتوجد في فارو منحدرات رائعة من الحجر الجيري تبرز من المياه الزرقاء، وهناك الكثير من المطاعم التي تقدم المأكولات البرتغالية والمأكولات البحرية الطازجة.

سيدي بو سعيد

تشتهر مدينة سيدي بوسعيد في تونس بشوارعها المرصوفة بالحصى ومنازلها المكسوة باللونين الأزرق والأبيض، وتقع المدينة على نتوء خليجي يطل على البحر الأبيض المتوسط.

تعتبر مدينة سيدي بو سعيد أشبه بجزيرة يونانية بمبانيها البيضاء، وتعد تكلفة المعيشة في تونس منخفضة مقارنة بالوجهات الشهيرة؛ مما يوفر فرصة للمسافرين ذوي الميزانية المحدودة للاستمتاع بالمكان.

اليكانتي

تعتبر إسبانيا واحدة من أكثر البلدان منخفضة التكلفة في أوروبا، لذا ليس من المستغرب أن تكون مدينة أليكانتي واحدة من الوجهات الساحلية الأقل تكلفة، والتي تتميز بالشوارع الضيقة يمكن أن يكتشفها المسافرون.

روفينغ

لا تشتهر كرواتيا بكونها وجهة مناسبة للميزانية فقط، إلا أنه توجد فيها مدينة روفينج التي تعتبر جوهرة ساحلية رائعة، وتتميز هذه المدينة الكرواتية بالشوارع والشواطئ المرصوفة بالحصى.

فارنا

توجد في مدينة فارنا في بلغاريا مجموعة من الشواطئ الخلابة التي تطل على البحر الأسود، ويوجد في مدينة فارنا أيضا الكثير من الأماكن الراقية للاسترخاء بجانب الماء وهي ليست باهظة الثمن.

أنطاليا

تعتبر تركيا أيضا من الوجهات الصديقة للميزانية، وبالنسبة لمدينة أنطاليا الساحلية التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، فهي تمتلئ بالشواطئ ذات المياه الفيروزية، وتشتهر أنطاليا بسحرها الروماني المذهل.

سالونيك

تطل مدينة سالونيك على بحر ايجه في اليونان، وتعتبر من الوجهات النابضة بالحياة والتي تتميز بالأطلال القديمة وهي من أفضل الوجهات الاقتصادية للمسافرين.

هيمارا

تطل مدينة هيمارا التاريخية على البحر الأيوني في ألباني، وتتميز هذه المدينة الرائعة بالمناظر الجبلية الخلابة.