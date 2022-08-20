أجمل 10 مدن في العالم لصور "إنستغرام"

لا شك أن الكاميرا أداة لا تقدر بثمن للفنانين والمصورين والصحفيين وصانعي الأفلام الوثائقية على حد سواء، حيث يستخدم التصوير الفوتوغرافي منذ عقود طويلة كوسيلة لتوثيق التاريخ وربط الثقافات بين الأجيال.

وفي السنوات القليلة الأخيرة، انتشر ما يعرف باسم ”صور إنستغرام“، حيث يلتقط السياح والمشاهير صورًا رائعة لهم، من أجمل الأماكن في العالم، ومن ثم ينشرونها في صفحاتهم الشخصية على موقع إنستغرام، وعلى إثرها تزداد شعبيتهم.

وفيما يلي قائمة أجمل المدن في العالم لالتقاط أروع صور إنستغرام:

جزيرة سانتوريني – اليونان

جمال هذه الجزيرة لا مثيل له، حيث تتميز بالألوان النابضة بالحياة والمناظر الطبيعية الفريدة؛ ما يجعلها وجهة مثالية للسياح من جميع الأعمار لقضاء العطلات، والحصول على صور إنستغرام.

وبإمكان السياح التقاط الصور بين طرق سانتوريني الاستكشافية المتعددة، أو عند السباحة وأخذ حمام شمس قبالة شواطئها.

البندقية – إيطاليا

لطالما أذهلت مدينة البندقية زوارها، فهي وجهة السياح الباحثين عن الاسترخاء والسلام، حيث تشتهر بشعبها الودود، وجمال معالمها، إذ تعد مثالية للحصول على صور إنستغرام فريدة.

ومن أبرز معالمها القنوات المائية، والتي تسير على مياهها قوارب الجنادل، إذ تحظى بشعبية كبيرة بين السياح وأيضًا السكان المحليين.

كما وتصطف بجانب القنوات المائية الحدائق والكنائس والجسور والتماثيل.

باريس – فرنسا

تشتهر باسم ”مدينة الحب“، وهي واحدة من أكثر المدن رومانسية في العالم، وتعتبر مركزًا رئيسا للسياحة منذ عدة قرون.

وتعرض الهندسة المعمارية في باريس مشهدًا يحبس الأنفاس، للعمارة والفن والثقافة الفرنسية والمباني التاريخية والتي تعود إلى مئات السنين؛ مما يجعلها مكانًا مناسبًا لتصوير صور إنستغرام، تحمل طابعًا تاريخيًا، حيث تضم العديد من المعالم الشهيرة بما في ذلك برج إيفل ومتحف اللوفر وكاتدرائية ”نوتردام دو باري“.

نيويورك – الولايات المتحدة

لا يمكن إنكار جمال وسحر مدينة نيويورك، والتي تتميز بالعديد من الأحياء والمباني التاريخية والحضارية.

ونيويورك بوتقة تنصهر فيها ثقافات سكانها المتنوعين، ومن بينهم عدد كبير من المهاجرين من جميع أنحاء العالم.

برشلونة – إسبانيا

كانت برشلونة مركزًا مهمًا للفن عبر العصور.

وألهمت العمارة والثقافة في برشلونة الفنانين التشكيليين في إسبانيا عبر التاريخ من بابلو بيكاسو وسلفادور دالي إلى خوان ميرو.

وفي السنوات الأخيرة يتهافت عليها السياح للحصول على صور إنستغرام.

سيدني – أستراليا

تلبي مدينة سيدني جميع رغبات السياح لالتقاط صور إنستغرام، من الشواطئ الجميلة، إلى خيارات الطعام اللذيذ، والحياة الليلية النابضة بالحياة، وأيضًا المواقع التاريخية الوفيرة.

وخلال زيارة سيدني، يمكن التقاط صور رائعة أثناء مشاهدة شروق الشمس على شاطئ ”بوندي“، وعند المشي على طول حدائق ”رويال بوتانيك“ النباتية.

كيوتو – اليابان

يأتي الكثير من السياح إلى كيوتو بسبب جمال طبيعتها وأجوائها المذهلة، وتعرف باسم العاصمة القديمة لليابان، وهي موطن للعديد من المواقع والمعابد التاريخية.

كما وتشتهر المدينة بفنها التقليدي والذي ينعكس في هندستها المعمارية وحدائقها، وهي موطن للعديد من أقدم الهياكل الخشبية في اليابان.

كيب تاون – جنوب أفريقيا

مدينة جميلة ومتنوعة، حيث يلتقي فيها المحيط مع الجبال، وهي موطن لبعض أشهر الشواطئ في العالم، والعديد من مناطق الجذب السياحي بما في ذلك جبل ”تيبل“، والذي يوفر إطلالات خلابة على المناطق الريفية المحيطة، مما يجعلها مناسبة لالتقاط صور إنستغرام.

أمستردام – هولندا

جمال العاصمة الهولندية أمستردام لا يضاهى، وباعتبارها واحدة من أكثر المدن المحبوبة في أوروبا، فلا عجب من أنها تحظى بشعبية كبيرة بين السياح.

وبفضل تاريخها الغني وهندستها المعمارية الجميلة، فإن السياح يجدون تمامًا ما يرغبون به، لالتقاط صور إنستغرام.

جايبور – الهند

تبدو مدينة جايبور الهندية مثل لوحة فنية جميلة، حيث تعرف باسم ”المدينة الوردية“، وتضم العديد من القصور والقلاع، والتي كانت مصدر إلهام لمصممي فن العمارة حول العالم.

كما وتعرض في معالمها الثقافة الأصلية لولاية راجستان.

ولذلك فهي وجهة الكثير من السياح لالتقاط صور إنستغرام مذهلة.