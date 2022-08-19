"ويز إير أبوظبي" تعلق خططها لاستئناف الرحلات إلى موسكو

قالت شركة ويز إير الأوروبية للطيران منخفض التكلفة الجمعة إنها أرجأت خططها لاستئناف الرحلات بين أبوظبي والعاصمة الروسية موسكو حتى إشعار آخر وذلك بسبب ”قيود سلاسل الإمداد المتعلقة بالصناعة“.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أن ويز إير أبوظبي، الشركة المشتركة بينها وبين صندوق سيادي في أبوظبي، ستستأنف الرحلات بين العاصمتين في أكتوبر/ تشرين الأول.

ولم يتضح حتى الآن ما هي القيود التي تشير إليها ويز إير في بيانها حول إرجاء استئناف الرحلات. وتواجه شركات الطيران في جميع أنحاء العالم نقصا في العمالة في أعقاب عمليات التسريح الجماعية التي ترتبت عن جائحة كوفيد-19.

وأدت العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بعد غزوها أوكرانيا إلى الحد من توافر قطع الغيار في روسيا، في حين تواجه العديد من دول العالم تأخيرات في شحن البضائع، لأسباب من بينها استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد بسبب القيود المرتبطة بالجائحة.

وعلقت ويز إير جميع رحلاتها من روسيا وإليها اعتبارا من 27 فبراير/ شباط بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وتمتلك الشركة المدرجة في بورصة لندن حصة 49 بالمئة من المشروع المشترك في حين تحوز القابضة ايه.دي.كيو الإماراتية على 51 بالمئة.