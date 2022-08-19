5 أسباب تجعل من نيويورك وجهة مفضلة للسياحة

نظرًا لشهرتها العالمية وتميزها ببعض أبرز المعالم ونقاط الجذب السياحي في العالم، تعد مدينة نيويورك واحدة من أكثر الوجهات المفضلة لدى السياح من كافة الأعمار وعلى مدار السنة.

ولا عجب من أن المدينة الشهيرة باسم ”التفاحة الكبرى“ تجذب ملايين الزوار كل عام، لما تشتهر به من نقاط جذب سياحي تناسب الجميع من التسوق المسرح إلى التاريخ والثقافة، أنشطتها الأخرى اللا محدودة.

معالم المدينة

وتتمتع نيويورك ببعض أشهر مناطق الجذب السياحي في العالم.

ويعد مبنى ”إمباير ستيت“، وتمثال ”الحرية“، ومتنزه ”سنترال بارك“، وميدان ”التايمز“، معالم أساسية تجب مشاهدتها في المدينة.

وتضم بين أحيائها مواقع سرية، مثل: ”معرض الهمس“ في محطة محطة غراند سنترال، وبمجرد التحدث بنبرة عادية داخل هذا المعرض، سيتمكن الشخص الموجود على الجانب الآخر من الغرفة من سماع الحديث بالضبط.

أما عروض مسرح برودواي فهي من المعالم السياحية الشهيرة، التي تناسب كل الأذواق والميزانيات.

العمارة

وتضم نيويورك بعضًا من أكثر المباني شهرة في العالم بهندستها المعمارية الفريدة، مثل ناطحة السحاب ”إمباير ستيت“، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المباني الأثرية.

التاريخ

تاريخ نيويورك الغني يجعلها وجهة مفضلة للسياح، حيث تأسست المدينة على يد الهولنديين، في العام 1624، وسرعان ما أصبحت مركزًا مهمًا للتجارة.

ومرت بالكثير من الأحداث على مر السنين، بما في ذلك الاستيلاء عليها من قبل البريطانيين، في العام 1776 أثناء الحرب الأمريكية.

واليوم، يمكن للسياح استكشاف هذا التاريخ من خلال زيارة معالمها التاريخية، حيث تضم جزيرة إليس والتي تشتهر بأول مرة منطقة في نيويورك استقبلت ملايين من المهاجرين، وكذلك متحف 11 سبتمبر، الذي يكرم أولئك ضحايا الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001.

التسوق

ويناسب التسوق في مدينة نيويورك، الجميع، ويعد تجربة لا مثيل لها، من متجر ”ماسي“ الشهير عالميًا إلى المحال العصرية في شارع ”الجادة الخامسة“، وماركات مصممي الأزياء الراقية العالميين. وتضم أسواقها أيضًا الكثير من الخيارات الصديقة للميزانية.

ويمكن للسياح من ذوي الميزانية المحدودة، العثور على ما يبحثون عنه في متاجر نيويورك، من ملابس وإكسسوارات ومستحضرات تجميل وسلع منزلية وغيرها.

الطعام

سواء كان زوار نيويورك يبحثون عن وجبة منخفضة التكلفة لتناولها، أو عشاء رومانسي لشخصين، فإنهم سيجدون ما يناسب ذوقهم.

وبإمكانهم أيضًا الحصول على فرصة لتناول العشاء في بعض المطاعم ذات المستوى العالمي، وإذا أرادوا المغامرة فيمكنهم تجربة الطعام من الباعة المتجولين.