أكثر 5 وجهات سياحية أمانا بالنسبة للمرأة في 2022

رصدت وكالة متخصصة بالسفر، وجهات سياحية حول العالم تعتبر الأكثر أمانا بالنسبة للنساء، ويمكنهن زيارتها بشكل منفرد في العام 2022.

وحسب وكالة ”Kiwi.com“، فإن سنغافورة في مقدمة هذه الوجهات، حيث تعتبر البلد الأولى في آسيا على ”مؤشر الأمان“ بالنسبة للمرأة.

وهذا المؤشر يأتي ضمن مؤشر السلام العالمي للعام 2022، بحسب الوكالة، حيث يقيس معدلات أمان الشوارع والعنف الجنسي والقتل العمد في 50 دولة.

وتعتبر السلامة الشخصية في سنغافورة من مهمات الشرطة الأساسية والقوانين في البلاد.

ومن الأفضل معرفة تفاصيل اللوائح المحلية قبل الذهاب إليها، ولكن باعتبارها وجهة سياحية، فإنها مليئة بالأنشطة والأماكن الممتعة.

إسبانيا

بشكل عام، تعتبر أوروبا القارة الأكثر أمانا للنساء المسافرات، مع مستويات منخفضة من العنف والتمييز القانوني والقتل العمد.

وبشكل خاص، تشتهر إسبانيا بسلامة شوارعها والمنتجعات الإسبانية، خاصة بالنسبة للمرأة عند السفر بمفردها.

وتعد إسبانيا خيارا رائعا، بسبب الطقس اللطيف على مدار العام ورحلات الطيران الرخيصة.

كندا

تتمتع كندا بسمعة جيدة كونها من أكثر الدول أمانا في أمريكا الشمالية، وتتفوق على الولايات المتحدة فيما يتعلق بمدى خلو الدول من الخطر لدى النساء.

وتعتبر ”تورنتو“ على وجه الخصوص وجهة شهيرة للمسافرين من النساء السود، بسبب تأثرها بالثقافة الكاريبية، ويمكن الاستمتاع بالعديد من الأنشطة في كندا.

السويد

تحتل السويد المرتبة الأولى في مؤشر المساواة بين الجنسين التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يقيس مجالات الفرص مثل العمل والثروة والسلطة.

وإضافة إلى ذلك، كشفت الأبحاث التي أجراها مركز ”Pew“ في عام 2019، أن 96% من الأشخاص في السويد يعتبرون المساواة بين الجنسين مهمة جدا، وهي أعلى نسبة مقارنة بجميع البلدان حول العالم.

وتعد كذلك مكانا مناسبا للسفر بسبب المناظر الطبيعية التي تهيمن عليها الغابات الكثيفة والبحيرات المثالية، وهي وجهة مثالية لسفر المرأة منفردة لأول مرة.

أيسلندا

صنف مؤشر ”السلام العالمي“ أيسلندا على أنها الدولة الأكثر أمانا في العالم مع انخفاض معدل الجريمة وأهمية المساواة بين الجنسين، إضافة إلى أن السياحة المزدهرة في أيسلندا، تجعلها ملاذا مثاليا لأي امرأة بمفردها.

وينجذب عشاق الهواء الطلق إلى أيسلندا، لأنها تعتبر مكانا مميزا مليئا بالمناظر الطبيعية الفريدة التي تقع في مكان مناسب بين أوروبا وأمريكا الشمالية.