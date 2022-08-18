أفضل 6 وجهات سياحية في أوروبا

تتميز المدن الأوروبية بالعديد من الوجهات السياحية النابضة بالحياة، والتي تتنوع ما بين الطبيعة الخلابة، والساحات والقلاع التاريخية بالإضافة إلى المواقع الثقافية وأماكن السياحة العصرية.

وتستعرض مجلة ”غو وورلد ترافيل“ لأخبار السياحة، مجموعة من أفضل الوجهات السياحية في أوروبا، والتي تلبي رغبات السياح على مدار العام:

إيطاليا

تضم ملاذات رومانسية فريدة، ومتاحف ومباني أثرية تعود إلى العصر الروماني، بالإضافة إلى وجهات سياحية عصرية.

ولمحبي ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق، فإن جبال الدولوميت وجبال الألب، الوجهة المثالية لهم في إيطاليا.

وتشتهر العاصمة الإيطالية روما، بالمعلم التاريخي الشهير باسم المدرج الروماني ”الكولوسيوم“، وفي هذه المدينة يمكن للسياح التعرف على الكنائس الأثرية والمتاحف التاريخية والتي تتميز بالمنحوتات المنسقة بشكل لا يصدق.

أما مدينة البندقية، فتتميز بالقنوات المائية والتي تبحر من خلالها العديد من القوارب، حيث يكون بعضها مليئاً بالسياح، والبعض الآخر بالسكان المحليين الذين يستخدمونها كوسيلة رئيسية للنقل.

وتعد فلورنسا مكانًا رائعًا آخر وواحدة من أشهر الوجهات الثقافية الإيطالية، وتشتهر بمعرض ”أوفيزي“، وهو متحف فني ضخم، ويضم أعمال الفنانين الإيطاليين ليوناردو دا فينشي، وتيتسيانو فيتشيليو، وساندرو بوتيتشيلي.

كرواتيا

تُعرف العاصمة الكرواتية زغرب باحتفالاتها المذهلة في أعياد الميلاد، في شهر كانون الأول ديسمبر من كل عام.

ولكن ما يجذب معظم السياح إلى كرواتيا هو ساحلها الأدرياتيكي، حيث يمكنهم استكشاف مدنها الساحلية ومن بينها مدينة براك والتي تضم شاطئ ”القرن الذهبي“ أحد أكثر شواطئ العالم روعة للتصوير.

وتضم مدينة ”هفار“ في كرواتيا، أفضل المطاعم التي تقدم المأكولات البحرية.

إسبانيا

تتمتع إسبانيا بمناخ رائع، لذلك فهي الوجهة المفضلة لمحبي البحر، حيث تعتبر إيبيزا ومايوركا أشهر الوجهات السياحية الإسبانية خلال الصيف.

ويعد ”قصر الحمراء“ بمدينة غرناطة الإسبانية، من أكثر المواقع السياحية زيارة في إسبانيا، حيث يعود تاريخه إلى القرن التاسع الميلادي، وهو اليوم أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

كما وتشتهر غرناطة بطبق ”التاباس“، وهي مقبلات من المطبخ الإسباني وتقدم باردة أو ساخنة.

أما المدن الأكثر زيارة في إسبانيا فهي العاصمة مدريد وبرشلونة.

وتشتهر مدريد بمتاحفها الفنية ومعالمها التاريخية، بما في ذلك قصر مدريد الملكي والمتحف الأثري الوطني، وملعب كرة القدم ”سانتياغو برنابيو“، وساحة ”بلازا مايور“، بالإضافة إلى متنزه ”ريتيرو بارك“ والذي يضم أقدم شجرة في مدريد.

بينما يوجد في برشلونة العديد من المطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان، حيث يمكن للسياح تناول الأطعمة العالمية.

البرتغال

من أبرز معالم العاصمة البرتغالية لشبونة برج ”بيليم“ وقلعة ”ساو جورج“.

ويمكن للسياح التعرف على مدينة لشبونة بشكل أفضل من خلال ركوب خط الترام الشهير ”الترام 28“.

وتضم لشبونة دير ”جيرونيموس“ الأثري، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

أما بورتو وهي ثاني أكبر مدينة في البرتغال، فتضم كنائس من الفترة الباروكية في القرن الثامن عشر، بينما تعود أسوار المدينة إلى القرون الوسطى.

كما تشتهر بقاعة الحفلات الموسيقية “ كازا دا موزيكا“، وشاطئها ”إريكيرا“ هو مكان ممتاز لركوب الأمواج.

ألمانيا

يمكن لزوار برلين عاصمة ألمانيا، زيارة المتاحف والمعارض الفنية ذات المستوى العالمي، وأسواق الكريسماس الكبيرة كل شتاء، وأطلال جدار برلين، وهو رمز مهم من القرن الماضي.

كما تشتهر ألمانيا بقلعة ”نويشفانشتاين“ الأثرية في جنوب البلاد، والتي تجذب أكثر من 1 مليون زائر كل عام.

وتضم كذلك العديد من الأماكن المفضلة لمحبي رياضة المشي لمسافات طويلة، مثل منطقة ”الغابة السوداء“ وبحيرة الملك “ كونغسي“، بالإضافة إلى جبال الألب البافارية.

وتعتبر بلدة روتنبورغ التي تعود للقرون الوسطى في منطقة بافاريا بألمانيا واحدة من أكثر الوجهات رومانسية في أوروبا، ويمكن أن تكون ملاذًا مثاليًا للأزواج.

اليونان

تتمتع اليونان ببعض من أفضل الوجهات السياحية في أوروبا لعشاق الصيف.

وتعتبر جزيرة سانتوريني الشهيرة في اليونان، واحدة من أفضل مواقع رحلات السفر الفاخرة في قوائم المسافرين.

أما جزر ”كريت“ و“ناكسوس“ و“ ليمنوس“ فهي من أفضل الجزر اليونانية لمحبي الطعام، حيث يمكن لزوار هذه الجزر تذوق أفضل أنواع النبيذ المحلي والجبن والأطباق الخاصة.

وفي العاصمة اليونانية أثينا، يمكن للسياح استكشاف بعض من أشهر معالمها التاريخية، مثل هضبة الأكروبوليس، ومعبد البارثينون الإغريقي.

ويمكنهم أيضاً الاستمتاع بأجواء أثينا ريفييرا وهي المنطقة الساحلية جنوب المدينة.