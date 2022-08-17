تعرف على أكثر دول منطقة "شنغن" جاذبية للسياح

تسمح تأشيرة شنغن لحاملها بالتجول في منطقة شنغن التي تضم 26 دولة أوروبية، منها 22 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وأربع دول غير أعضاء في الاتحاد هي سويسرا وليختنشتاين وأيسلندا والنرويج.

ومن المعروف أن دول منطقة شنغن ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهما، وتعد بمثابة دولة واحدة لأغراض السفر الدولي، مع وجود سياسة تأشيرات مشتركة.

واعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، سيتمكن المسافرون من أكثر من 60 دولة من التقدم بطلب للحصول على نظام إتياس ETIAS لزيارة منطقة شنغن، أما أكثر الدول إقبالا على زيارته فهي:

فرنسا

تعتبر فرنسا الوجهة الأكثر شعبية في منطقة شنغن والعالم، وتعد باريس هي المدينة الأكثر زيارة في فرنسا، ويتم تصويرها على أنها مدينة الحب، وتعد موطنا للعديد من المعالم السياحية الرائعة مثل برج إيفل وكاتدرائية نوتردام.

ومن الوجهات السياحية التي يمكن زيارتها في فرنسا منحدرات التزلج في جبال الألب الفرنسية ومنطقة الريفيرا الفرنسية وقصر فرساي.

إسبانيا

تعد إسبانيا ثاني أكثر الدول السياحية شعبية في منطقة شنغن، ويمكن لحاملي ETIAS زيارة منطقة كتالونيا وعاصمتها برشلونة، وهي المنطقة الأكثر شعبية والتي يوجد فيها العديد من الشواطئ الرائعة.

وتأتي مدريد كثاني أكثر المدن في إسبانيا زيارة باعتبارها المركز الثقافي للبلاد، وتضم مدريد مجموعة من المتاحف والمعارض الفنية.

إيطاليا

تعتبر إيطاليا من أكثر دول شنغن زيارة، وتعد مدينة ميلانو ونابولي والبندقية من الوجهات الرئيسة في البلاد، كما تعتبر روما المدينة الأكثر شهرة في إيطاليا.

ويمكن للسائحين زيارة مدرج الكولوسيوم ومدينة الفاتيكان وكنيسة القديس بطرس والمعبد الروماني في روما، ويمكن أيضا زيارة مواقع التراث التابعة لليونسكو مثل فيرونا وسيينا وأطلال مدينة بومبي.

ألمانيا

تعد ألمانيا واحدة من بين دول شنغن الأكثر شعبية، وتجذب ولاية بافاريا أكبر عدد من الزوار، ويمكن حضور مهرجان أوكتوبرفست الذي يقام سنويا في ميونيخ.

ويمكن الاستمتاع أيضا بزيارة مدينة برلين التي تعتبر موطنا لمهرجانات الموسيقى والأفلام والحياة الليلية المفعمة بالحيوية.

وتضم برلين أيضا 138 متحفا وأكثر من 400 معرض فني ويمكن زيارة بقايا جدار برلين.