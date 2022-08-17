قطاع السياحة يقود نمو الوظائف في الاتحاد الأوروبي

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة المنتدى الاقتصادي العالمي، أن قطاع الضيافة والسفر يقود نمو الوظائف في الاتحاد الأوروبي.

ونقل التقرير عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي ”يوروستات“، قوله إن ”الوظائف في مجال الضيافة والسفر تشهد النمو الأسرع من بين الوظائف الأخرى في أسواق دول الاتحاد“.

وسجلت وظيفة مساعد إعداد الطعام، أكبر ارتفاع، حيث نمت العام الحالي بنسبة تزيد قليلًا عن 25%، وذلك من ما يقرب من 1.1 مليون إلى ما يقرب من 1.4 مليون عامل في هذا المجال.

وتليها في القائمة وظيفة عمال الخدمة الشخصية في قطاع السفر والضيافة، والتي تشمل وظائف المرشدين السياحيين، وكذلك الطهاة والنوادل.

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي، إن ”عدد العاملين في قطاع الضيافة شهد العام الحالي ارتفاعًا بنسبة 15.6% مقارنة مع العام السابق، ليصل العدد إلى 7.6 مليون“.

وأورد في تقريره أن الأشخاص الذين يسافرون مرة أخرى بعد انتهاء قيود كوفيد-19، من المحتمل أن يكونوا قد لعبوا دورًا في هذا النمو.

وكان الاقتصاد الأوروبي تعرض لضربة قوية بسبب بعض الرياح المعاكسة الخطيرة خلال الأعوام الأخيرة.

وبحسب ”يوروستات“، تأثر الاقتصاد الأوروبي بجائحة (كوفيد-19)، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6٪ تقريبًا في العام 2020، عن العام الذي سبقه، ولكن لم تتضرر معدلات البطالة بالقدر نفسه.

كما هددت حرب روسيا على أوكرانيا إمدادات الطاقة، وغذت مستويات تضخم اقتصادي لم يشهدها الاتحاد الأوروبي منذ عقود.

ورغم ذلك، وفق المكتب، فقد نما اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة معدلة موسميًا تبلغ 4٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022، متحديًا المخاوف من دخوله في حالة ركود اقتصادي.

واستقر معدل البطالة في منطقة اليورو على أساس شهري عند 6.6% في يونيو الماضي.

وقال ”يوروستات“ إن المعدل ”انخفض بنسبة 1.3% عن الوقت نفسه من العام الماضي مع عودة الناس إلى العمل بعد إزالة قيود وباء كوفيد-19“.

ووفق آخر إحصائية، فإن معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي يبلغ أعلى مستوى له في إسبانيا واليونان بنسبة أكثر من 12%.

أما البطالة في جمهورية التشيك فهي الأدنى في الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.4٪.