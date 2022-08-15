تعرف على أجمل محطات القطارات في العالم‎‎

يميل بعض الأشخاص إلى تفضيل السفر بالسكك الحديدية، حيث يشعرون بالحنين والسحر عند ركوب القطارات.

ومع ازدياد شعبية القطارات، فإن بعض المحطات تجسد السحر المعماري لتصميمها من اللوحات الجدارية والأسقف الشاهقة والأرضيات اللامعة، وسواء تم الاستعانة بالمحطات في التنقلات اليومية أو في مغامرات جريئة في جميع أنحاء العالم، فهناك بعض محطات القطارات التي صممت بطريقة هندسية معمارية مذهلة لتقدم تجربة ركوب رائعة، ومنها:

محطة كوالالمبور

صمم محطة كوالالمبور المهندس المعماري البريطاني ”آرثر بينسون هوباك“ وافتتحت المحطة في عام 1910.

وتقع محطة كوالالمبور فى مدينة كوالالمبور بماليزيا، وتتميز بتصميم جذاب باللون الأبيض، كما تعتبر هذه المحطة مركز جذب كبير للسياح والركاب.

محطة كانازاوا

افتتحت محطة كانازاوا عام 1898 وتم تجديدها عام 2005، إلا أن هذا التجديد كان صادما لبعض الأشخاص والذين رأوا أن القبة الزجاجية والفولاذية والبوابة الخشبية العملاقة غير مناسبة.

ومع ذلك، يواصل الزائرون التدفق لرؤية الإضافات الدراماتيكية للمحطة التي تقع في اليابان، حيث تتناسب الهياكل الجديدة مع مناطق الجذب الأخرى في المدينة التاريخية، بما في ذلك حي غيشا.

محطة لييج جويلمنيس

تقع محطة ”Liège-Guillemins“ في بلجيكا وصمم هذه المحطة المهندس المعماري الإسباني سانتياغو كالاترافا باستخدام الفولاذ والزجاج والخرسانة البيضاء، واكتمل بناؤها في عام 2009 لتحل محل المبنى الذي يعود لعام 1958.

يتجلى تصميم المحطة المذهل في شكل الخرسانة والقبو المضلع الهائل والذي يبهر آلاف الركاب الذين يتدفقون يوميًّا.

محطة ميلانو المركزية

تعتبر محطة ميلانو هي محطة القطار الرئيسة في مدينة ميلانو في إيطاليا، وهي واحدة من أهم المحطات في أوروبا، افتتحت رسميا عام 1931 لتحل محل المحطة المركزية القديمة.

وصممت في الأصل على غرار محطة ”يونيون ستيشن“ في واشنطن، ولكن عندما وصل بينيتو موسوليني إلى السلطة، قام بإدراج مجموعة من الفنون الجميلة للمحطة والتي شملت عناصر من الفن الحديث والأرت ديكو.

تتميز المحطة المذهلة بأرضيات رخامية تبلغ مساحتها 118000 قدم مربعة ومجموعة من المنحوتات الحجرية القوية وخمس سقائف قطارات مغطاة بستائر ضخمة من الحديد والزجاج.

محطة سيركجي

تعتبر محطة سيركجي بوابة إسطنبول إلى أوروبا، وهي عبارة عن مزيج مناسب من الفن الفرنسي الحديث والجماليات العثمانية.

وعندما تم افتتاحها في عام 1890، كان تصميمها حديثا للعصر الذي بنيت فيه، حيث ضمت 300 مصباح غاز وموقد بلاط مستورد من النمسا، تتميز المحطة بوجود كتل من الطوب في واجهتها وأبراج الساعة ونوافذ ذات زجاج ملون.

محطة أنتويرب سنترال

تعتبر محطة أنتويرب هي المحطة المركزية للسكك الحديدية في أنتويرب، بلجيكا وتم تزيين قاعة الانتظار في المحطة بأكثر من 20 نوعا من الرخام والحجر.

تحتوي على نوافذ مرتفعة ومناور تملأ الردهة بالضوء، وتتميز منصة القطار العلوية أيضا بسقف مقبب من الحديد والزجاج.

وتم تحديث مبنى المحطة في عام 2009، حيث تمت إعادة بناء الأقواس المتهالكة والأبراج التي تمت إزالتها في الخمسينيات من القرن الماضي.

محطة حيدر باشا

تقع محطة حيدر باشا للقطارات في إسطنبول التركية، وتتميز هذه المحطة بأنها مبنية على أرض مستصلحة من مضيق البوسفور؛ ما يجعلها محاطة بالمياه من ثلاث جهات.

تم افتتاح المحطة في عام 1909 في عيد ميلاد السلطان الحاكم محمد الخامس، وتتميز ردهة المحطة بسقوف ذات قبة أسطوانية مغطاة ونوافذ ضخمة.

وبالرغم من إغلاق المحطة في عام 2012 من أجل أعمال الترميم وتطوير خطوط سريعة، إلا أن المحطة ما زالت من أجمل المحطات في العالم بسبب مظهرها الخارجي.

محطة ساوثرن كروس

تعد محطة سكة حديد ”ساوثرن كروس“ محطة رئيسة في دوكلاندز.

وتتميز بسقف متموج يرتكز على سلسلة من الأعمدة على شكل حرف Y وتم تجديد هيكل المحطة في عام 2005.

محطة كومسومولسكايا

تقع محطة كومسومولسكايا في موسكو، تتميز المحطة بوجود 68 عمودا من الحجر الجيري والرخام.

ويبطن سقفها ألواح الفسيفساء المتلألئة المزينة بالكوبالت والأحجار الكريمة، مع الألواح الجدارية التي تشيد بالانتصارات العسكرية الروسية التاريخية.

محطة روتردام المركزية

تعد المحطة المركزية في مدينة روتردام في هولندا، غاية في الروعة، حيث كلفت المدينة فريقا من الشركات المعمارية لإنشاء المحطة التي تم افتتاحها في مارس من هذا العام.

ولعل ما يميز هذه المحطة هو استخدام 130.000 خلية شمسية في مساحة السطح؛ ما يجعلها أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية على الأسطح في أوروبا.