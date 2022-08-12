يتوقع افتتاحه عام 2027.. هذه مواصفات أول فندق في الفضاء

بعد أن قطعت السياحة الفضائية أشواطًا كبيرة عبر تسيير العديد من الرحلات إلى الفضاء، يقترب العالم الآن من افتتاح أول فندق في الفضاء.

وسلطت مجلة ”ذا ترافيل“ الضوء على هذا الفندق، وكل المعلومات المتوفرة عنه، وهي:

تفاصيل الفندق

يطلق على أول فندق فضائي في العالم اسم The Voyager Station ”محطة فويجر“، ومن المقرر افتتاحه عام 2027.

ويمكن للأشخاص الراغبين حجز ليلة في فندق في الفضاء، وقضاء ليلة في مجرة درب التبانة، ومشاهدة النجوم والكواكب العملاقة من نافذة الغرفة.

وهذا الفندق هو فكرة شركة الفضاء الرائدة Orbital Assembly Corporation، التي تهدف إلى وصول المزيد من الأشخاص إلى الفضاء، ومن المقرر أن يبدأ بناء هذا الفندق بحلول عام 2026 وسيكون جاهزًا لتلقي الحجوزات عام 2027.

وتشير التقديرات إلى أن بناء هذا الفندق يُكلف عشرات المليارات، بالإضافة إلى كونه أول فندق في الفضاء الخارجي.

ويتميز الفندق أيضًا بهندسة معمارية فريدة من نوعها، حيث من المتوقع أن يكون مبنى دائريًا ضخمًا يبلغ طوله 200 متر، وسيتم تصميمه ليحاكي مستوى الجاذبية الصناعية للمريخ.

وسائل الراحة

من المقرر أن يتميز الفندق بكل وسائل الراحة والترفيه مثل مطعم وصالة للألعاب الرياضية وبار ومركز ترفيهي وأماكن للاسترخاء، وسيكون الفندق بمثابة منتجع فاخر، وسيتناول الضيوف طعامًا من الفضاء يتم إنتاجه خصيصًا للاستهلاك في الفضاء الخارجي، لأنه ليست كل الأطعمة صالحة للاستهلاك في الفضاء بسبب قلة الجاذبية وتغير الذوق والرائحة وعوامل أخرى.

ومع مرور الوقت، سيعمل الفندق على تحسين قائمة الطعام لتشمل معظم الأطعمة المقدمة في الفنادق حول العالم.

أماكن الإقامة

وبالنسبة لأماكن الإقامة، فإن الفندق سيكون لديه مساحة أكبر من العديد من الفنادق على وجه الأرض، حيث من المقرر أن يتسع الفندق لحوالي 280 ضيفًا و 112 من أفراد الخدمة.

وكانت شركة Orbital Assembly Corporation وضعت خططًا للترفيه عن الضيوف من خلال دعوة نجوم العالم لتقديم عروضهم اليومية في فندق الفضاء، وتردد أن بيونسيه ستكون أول هؤلاء النجوم.

النقل والوصول

وأشارت التقارير إلى أن هناك شركة أخرى تتولى عملية النقل إلى فندق الفضاء، ويعتقد أن شركة SpaceX Starship ستكون مسؤولة عن النقل، على الرغم من أنه لم يتم وضع الخطط بعد.

الحجوزات والتكلفة

بالرغم من أن الشركة لم تعلن رسميًا عن أسعار الحجوزات، إلا أن بعض المصادر أشارت إلى أنه سيكون بتكلفة حوالي 5 ملايين دولار، ومن المرجح أن يغطي هذا السعر الإقامة في الفندق لمدة ثلاثة أيام، ومع ذلك، يتوقع أن يكون حجز هذا الفندق مكلفًا للغاية.