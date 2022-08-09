بعد 7 أعوام.. وصول أولى رحلات شركة مصر للطيران إلى مطار معيتيقة الليبي

وصلت اليوم الثلاثاء، أولى رحلات شركة مصر للطيران، إلى مطار معيتيقة الدولي، بعد توقف دام 7 سنوات، بحسب ما أعلن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا.

ونشر المركز، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ صورا لوصول الطائرة، من دون أن يوضح ما إذا كانت هذه الرحلات ستكون بشكل منتظم وإلى متى ستتواصل.

ومن جانبها، أعلنت شركة مصر للطيران بدء تسيير سلسلة من الرحلات ”الخاصة“ بين مطاري ”معيتيقة“ وشرم الشيخ الدوليين، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تستمر هذه الرحلات حتى 11 تشرين الأول/أكتوبر المقبل لنقل عدد من السياح الليبيين إلى مدينة شرم الشيخ، وفق شركة مصر للطيران.

وفي 18 نيسان/أبريل الماضي، استأنفت شركة مصر للطيران رحلاتها بين القاهرة وبنغازي شرق ليبيا بعد توقف دام ثماني سنوات، بحسب ما أعلنته الشركة المصرية، وقالت ”مصر للطيران“ في بيان حينها إنّه ”بعد توقف دام 8 سنوات وصلت إلى مطار بنغازي بليبيا أول رحلة لشركة مصر للطيران (…) قادمة من مطار القاهرة“.

وكانت الرحلات توقفت بسبب عودة العمالة المصرية من ليبيا آنذاك بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية منذ الأحداث التي شهدتها ليبيا في 2011 ثم انقسام البلاد إلى حكومتين في الشرق والغرب واندلاع الحرب الأهلية التي دمّرت البلد.

وكانت الحكومة الليبية قد أكدت أن مصلحة الطيران المدني في كل من مصر وليبيا اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة.