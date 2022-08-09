المغرب.. عودة المغتربين تنقذ القطاع السياحي من الإفلاس

يشهد القطاع السياحي في المغرب انتعاشاً ملحوظاً منذ عودة المغتربين المغاربة المقيمين بالخارج ضمن ”عملية مرحباً“ وذلك بعد تخفيف القيود وتحسُن الوضع الصحي بالبلاد مقارنة بالسنتين الماضيتين، وسط توقعات بتحقيق موسم استثنائي.

ويُطلق المغرب على عملية عبور أفراد جاليته المقيمة بالخارج اسم ”عملية مرحباً“، وهي عملية تنظمها السلطات المغربية مع عدة دول أوروبية وخصوصاً إسبانيا، لتسهيل عبور الآلاف من الجالية المغربية، التي تعود إلى المملكة لقضاء عطلتها الصيفية، وترجع إلى بلدان الإقامة في أوروبا.

وتعد عودة المغتربين المغاربة من بين أكبر عمليات التنقل في العالم، حيث يتراوح عددهم بين مليونين وثلاثة ملايين مغترب.

”مرحباً“ بالأرقام

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من مليون مسافر عبروا من إسبانيا صوب المغرب في إطار ”عملية مرحبا“ خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 25 يوليو الماضي، استقبلت مدينة طنجة أكثر من نصفهم.

وحسب معطيات وزارة الداخلية الإسبانية، فقد وصل إلى غاية 25 يوليو الماضي مليون و39 ألفا و559 مسافراً إلى المغرب عبر إسبانيا، بارتفاع بـ8% مقارنة مع آخر عملية تم تنظيمها عام 2019.

وقرر المغرب وإسبانيا قبل أشهر قليلة، استئناف حركة النقل البحري بعد توقف دام سنتين بسبب تداعيات الأزمة الصحية، وأزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين، انتهت بعد إعلان مدريد دعهما لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء.

بدورها، أكدت السلطة المينائية لطنجة المتوسط، اليوم الاثنين، أن عملية ”مرحبا 2022″، عرفت منذ انطلاقها في 5 حزيران/يونيو وإلى غاية فاتح آب/غشت الجاري، التحاق 530 ألف و436 مسافرا بالمغرب.

ويرى مراقبون أن عودة حركة الملاحة البحرية بين البلدين ستنعش القطاع السياحي بالمغرب، فيما يتوقع مهنيون بالقطاع أن تعود السياحة بالمملكة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وتشكل السياحة المغربية 7 %من الناتج المحلي للمغرب، ويعمل بها أكثر من نصف مليون شخص، بحسب وزارة السياحة. كما تعتبر مصدرًا رئيساً للنقد الأجنبي إلى جانب الصادرات وتحويلات المغتربين في الخارج.

دور فعال للمغتربين

وقال المحلل الاقتصادي المهدي فقير، إن عودة المغتربين المغاربة إلى ديارهم ضمن عملية ”مرحبا 2022“ أعطت دفعة قوية للقطاع السياحي في البلاد، مبيناً أن المؤسسات الفندقية والقطاعات المرتبطة بالترفيه والمطاعم والنقل بالمملكة استعادت حيويتها بفعل الإقبال الكبير.

وأوضح فقير في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج باتت تشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، معتبراً أن الأرقام الأولية التي كشفت عنها السلطات المينائية بالمملكة تظهر ارتفاع عدد المسافرين ضمن عملية ”مرحباً“ بشكل قياسي مقارنة مع العام 2019.

واعتبر المحلل الاقتصادي أن دور المغتربين بات مهماً على أكثر من صعيد، فمن جهة تساهم تحويلاتهم المالية – والتي تجاوزت خلال النصف الأول من العام الجاري 47,04 مليار درهم، مقابل 44,33 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة – في اقتصاد البلاد، باعتبارها ثاني مصدر للعملة الصعبة في المملكة.

وزاد الخبير الاقتصادي ”هذه التحويلات تعزز أيضاً مفهوم التعاون الأسري“. مشدداً على أن ”الوقت قد حان كي تتخذ الدولة قرارات جريئة مثل ضمان مقاعد برلمانية لهذه الفئة من المغاربة داخل قبة البرلمانية، ومنح الجالية المغربية تحفيزات هامة للاستثمار بالمملكة“.

وبالنسبة لمهنيي قطاع السياحة بالمملكة، فإن التدفق الكثيف للمغتربين خلال موسم الصيف أعاد الحيوية للنشاط السياحي بعد فترة عصيبة.

وحيال ذلك، قال عادل الودغيري وهو فاعل في مجال التنشيط السياحي بمدينة مراكش، إن إقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج على الفنادق والمطاعم والمقاهي وفضاءات الترفيه أنعش قطاع السياحة الداخلية.

وأكد الودغيري والذي يقدم عروضاً ترفيهية في ساحة ”جامع الفنا“ الشهيرة بمراكش، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن التوقعات تشير إلى أن الموسم السياحي سيكون استثنائياً.

ورأى أن العرض السياحي الذي تقدمه مراكش وغيرها من المدن السياحية يتناسب مع تطلعات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

من جهته، قال قاسم أشهبون، الكاتب المغربي المقيم بهولندا، إن التقديرات تشير إلى أن هذا الصيف سيعرف أكبر توافد للمغتربين المغاربة، موضحا أن ”الجالية المغربية في الخارج هي أكثر جالية ارتباطاً بوطنها الأم“.

وأضاف أشهبون، في مقال له بعنوان ”إسهام مغاربة العالم في تنمية الوطن الأم“، نشرته وسائل إعلام محلية، الاثنين، بمناسبة ”اليوم الوطني للمهاجر“، أن ”ارتباط مغاربة العالم بالوطن الأم لا يتجلى خلال فصل الصيف فحسب“، موضحا أن ”أحد أبرز تجلياته كذلك هي التحويلات المالية التي يتم إرسالها، سواء إلى الحسابات الخاصة في الأبناك المغربية أو كمساعدات إلى الأقارب والمحتاجين في المغرب“.

إجراءات حكومية

وهذا الانتعاش السياحي الداخلي تحقق بفعل بتوالي الإجراءات الحكومية، بما فيها إطلاق حكومة عزيز أخنوش مخططاً استعجالياً لفائدة القطاع السياحي بقيمة ملياري درهم قبل أشهر، وإعادة فتح الحدود، وكذا تخفيف الاجراءات الاحترازية المرتبطة بكورونا.

وكانت وزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور قد أشارت مؤخرا إلى أن عدد السياح بلغ 1,14 مليون في حزيران/ يونيو 2022، بارتفاع بنسبة 5% مقارنة مع العام 2019.

من جهته، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (حكومي) آلية خاصة بموسم الصيف، ترتكز على برمجة أزيد من 232 قطارا في اليوم، بما في ذلك 30 قطارا من صنف ”البراق“ (قطار فائق السرعة).

وقد دفعت هذه التدابير أزيد من 4,5 مليون مسافر إلى اختيار القطار من أجل تنقلاتهم في شهر يوليو الماضي، أي بزيادة قدرها 20% قياسا بسنة 2019.

ووفقا لأرقام المكتب الوطني للمطارات، فإن المطارات الوطنية سجلت بدورها معدل استرداد مقارنة بالنصف الأول من سنة 2019 قدره 64% بالنسبة للمسافرين و72% بالنسبة لحركة المطارات.