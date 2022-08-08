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اقتصاد

"ويز إير أبوظبي" تستأنف رحلاتها إلى موسكو أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 08 أغسطس 2022 14:11 GMT
تاريخ التحديث: 08 أغسطس 2022 14:45 GMT

"ويز إير أبوظبي" تستأنف رحلاتها إلى موسكو أكتوبر المقبل

قالت شركة "ويز إير" الأوروبية للطيران منخفض التكلفة، إنها ستستأنف الرحلات من أبوظبي لموسكو اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أكثر من خمسة أشهر من تعليق الشركة

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المصدر: رويترز

قالت شركة ”ويز إير“ الأوروبية للطيران منخفض التكلفة، إنها ستستأنف الرحلات من أبوظبي لموسكو اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أكثر من خمسة أشهر من تعليق الشركة كل الخدمات لروسيا بعد غزوها أوكرانيا.

وأضافت الشركة في بيان، أن الشركة المشتركة التابعة لها ومقرها أبوظبي، ”ويز إير“ أبوظبي، ستشغل رحلات يومية من الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول بأسعار تبدأ 359 درهما (97.74 دولار).

وكانت ”ويز إير“، قالت في 27 فبراير/ شباط، إنها علقت كل الرحلات لروسيا بعد أن كانت قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أن رحلات من أبوظبي لموسكو ستبدأ في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.

واستمرت شركات طيران إماراتية بما يشمل طيران الإمارات في تشغيل خدمات لروسيا بعد غزو أوكرانيا.

و“ويز إير“ أبوظبي، هي شركة مشتركة بين صندوق الثروة السيادية لأبوظبي وشركة الطيران الأوروبية.
ومقر الشركة المشتركة أبوظبي، وهي شركة طيران مسجلة في الإمارات.

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