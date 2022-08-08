سريعة وفاخرة.. هذه أفضل الطائرات في العالم لعام 2022

لا يمكن إنكار أن الرحلات الجوية تكون أكثر إمتاعا عند السفر من خلال إحدى الطائرات الخاصة الفاخرة، وقد تكون بعض هذه الطائرات الخاصة مملوكة للعائلات الملكية والرؤساء.

وفي هذا الشأن، نشر موقع ”بيزنس توداي“ قائمة بأفضل الطائرات في العالم في عام 2022، وهي:

الطائرة الرئاسية الأمريكية Air Force One

تعد طائرة الرئاسة الأمريكية Air Force One التي تبلغ تكلفتها 660 مليون دولار أفخم وأغلى الطائرات في العالم.

وتعتبر طائرة Air Force One أغلى طائرة خاصة في العالم، وهي مملوكة لسلاح الجو الأمريكي وتحتوي على غرف نوم ومكاتب مريحة، بالإضافة إلى مركز طبي وقاعة مؤتمرات.

من الناحية الفنية، تستخدم عبارة Air Force One للإشارة إلى أي طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية وتنقل الرئيس الأمريكي، ولكن يتم استخدام المصطلح الآن للإشارة إلى طائرات محددة مجهزة لنقل القائد العام للقوات المسلحة.

تمتلك الطائرة مطبخا يمكنه إعداد ما يصل إلى 2000 وجبة في كل رحلة لإطعام 100 شخص في وقت واحد.

كما يحمي نظامها التكنولوجي المتقدم جميع الأجهزة من النبضات الكهرومغناطيسية، وهي قادرة على التزود بالوقود في الجو، ويمكنها نقل الرئيس إلى أي مكان يحتاج السفر إليه.

وتم تجهيز طائرة الرئاسة بمعدات اتصالات آمنة متطورة، مما يسمح للطائرة بالعمل كمركز قيادة متنقل في حالة وقوع هجوم على الولايات المتحدة.

طائرة إيرباص A380

تأتي طائرة إيرباص A380 في المرتبة الثانية في القائمة، وهي مملوكة لرجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، وتعد أكبر طائرة ركاب تم تصنيعها على الإطلاق، بالإضافة إلى أنها واحدة من أثقل الطائرات وزنا.

تبلغ مساحة الطائرة 550 مترا مربعا وتقدر قيمتها بـ 600 مليون دولار، وتم تجهيزها بقاعة للحفلات الموسيقية وحمام تركي ومرآب وإسطبل لنقل الخيول والإبل وغرفة للصلاة تدور لمواجهة مكة من أي اتجاه.

تُعرف الطائرة باسم ”القصر الطائر“ وتبلغ سرعتها 1050 كم / ساعة ومدى طيران يبلغ 15700 كيلومتر، وهو ما يكفي للطيران من الرياض إلى نيويورك دون توقف.

طائرة إيرباص A340-300

تعد طائرة A340-300 ثالث أغلى طائرة خاصة في العالم، وهي مملوكة للملياردير الروسي عليشر عثمانوف.

تم تخصيص هذه الطائرة للرحلات الطويلة ويبلغ مدى الطائرة 13699 كيلومترا وتبلغ سرعتها القصوى 915 كيلومترا في الساعة.

تتميز هذه الطائرة بتصميمات داخلية فخمة مع مقاعد من الجلد الناعم وغرف نوم كبيرة، وأنفق عثمانوف 170 مليون دولار إضافية على الديكور الداخلي للطائرة، وتبلغ قيمة الطائرة نفسها 238 مليون دولار.