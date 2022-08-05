أفضل أوقات العام لحجز رحلات طيران رخيصة

يبحث الكثيرون عن حجز تذاكر رخيصة للسفر، خاصة في مواسم معينة، لكنهم يواجهون صعوبة في ذلك بكثير من الأحيان.

وفي هذا الشأن رصدت مجلة ”ذا ترافيل“ أفضل أوقات السنة لحجز رحلات طيران اقتصادية إلى الوجهة التي تحلم بها، وهي:

”الجمعة السوداء“

تعتبر ”الجمعة السوداء بلاك فرايدي“ ‏والتي تسمى أحيانا في الوطن العربي بـ“الجمعة البيضاء“ من أكثر الأوقات في العام التي يمكن حجز تذاكر طيران بتكلفة منخفضة فيها.

وهذا اليوم، يأتي مباشرة بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة وعادة ما يكون في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.

ويخفض تجار التجزئة في جميع أنحاء أمريكا أسعارهم على أمل زيادة المبيعاتK وهذا ينطبق على العديد من شركات الطيران أيضا، مما يجعله وقتا مثاليا للبحث عن العديد من صفقات السفر إلى العديد من المدن حول العالم.

”إثنين الإنترنت“

يعتبر ”إثنين الإنترنت Cyber Monday“ مصطلحا تسويقيا ليوم الإثنين، الذي يلي عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وتم إنشاء هذه المصطلح من قبل شركات التسويق لإقناع الأشخاص للتسوق عبر الإنترنت.

وفي كثير من الأحيان، يقوم تجار التجزئة بتخفيض أسعارهم في هذا اليوم لتصفية الصفقات التي لم يتم بيعها يوم الجمعة السوداء.

وتقوم بعض شركات الطيران الرئيسية المعروفة بتقديم خصومات في هذا اليوم ومنها: الخطوط الجوية المتحدة، طيران كندا، طيران ترانسات، خطوط دلتا، الجوية طيران آيسلندا وويست جيت.

”شهر يناير“

بالإضافة لذلك، هناك أشهر معينة من العام يكون فيها حجز الرحلات الجوية والسفر قليل التكلفة بسبب انخفاض الطلب.

وينطبق الأمر على الرحلات الداخلية داخل الولايات المتحدة وكندا، حيث يمكن للمسافرين حجز تذاكر طيران بأسعار منخفضة في أشهر الشتاء، وتعد الرحلات الداخلية أرخص بنسبة 10 ٪ في كانونر الثاني/يناير مقارنة بحزيران/يونيو.

”شهر أغسطس“

يعتبر شهر آب/ أغسطس، أفضل الشهور لحجز تذاكر طيران للرحلات الخارجية.

ويصادف في هذا الشهر نهاية موسم الذروة في العديد من الأماكن حول العالم، وخاصة الوجهات الأوروبية، لذلك تكون الأسعار منخفضة بنسبة 20% ويقل الزحام.

”عشية عيد الميلاد“

يعرف الجميع أن الطلب على الرحلات الجوية المحلية والدولية خلال موسم العطلات مرتفع جدا، لذلك يكون من الصعب العثور على رحلات طيران بأسعار معقولة خلال شهري تشرين الثاني/وفمبر وكانون الأول/ديسمبر في بعض الدول.

ولكن هناك فرصة لحجز رحلة مغادرة عشية عيد الميلاد أو يوم عيد الميلاد (24-25 ديسمبر)، لأن 68٪ من الأشخاص يختارون السفر قبل تواريخ العطلات في 21-23 ديسمبر.

”موسم عودة المدارس“

من المعروف أن أشهر الصيف، خاصة تموز/يوليو وأوائل آب/أغسطس، هي ذروة الموسم السياحي في العديد من الأماكن حول العالم.

لكن هناك بعض الأسر التي تفضل السفر في موسم عودة المدارس في أيلول/سبتمبر، حيث ينخفض الطلب على الرحلات الجوية وكذلك تنخفض الأسعار.

وللرغبة في زيارة بعض الوجهات الصيفية المثالية مثل اليونان أو إيطاليا أو البرتغال، يمكن حجز الرحلات الجوية في أوائل أيلول/سبتمبر عند عودة الأسر لبلادهم وعودة الأطفال إلى المدرسة.

ولا تعد أسعار تذاكر الطيران أرخص فقط في هذا الوقت، ولكن العديد من الفنادق تقدم أسعارا أرخص للإقامة.

”يوم الصناديق“

يعتبر ”يوم الصناديق Boxing Day“ ‏عطلة رسمية في المملكة المتحدة وكل الدول الناطقة بالإنجليزية باستثناء الولايات المتحدة ومعظم دول الكومنولث.

يحتفل به في 26 كانون الأول/ديسمبر، من كل عام غداة عيد الميلاد، وهو يوم رائع من العام للحصول على صفقات طيران.

وتطلع في هذا اليوم العديد من الشركات، بما في ذلك شركات الطيران إلى بيع بضائعها وصفقاتها الموسمية بأسعار مخفضة؛ مما يسمح بالعثور على بعض أسعار التذاكر المنخفضة للغاية للسفر إلى منطقة البحر الكاريبي والمكسيك وأوروبا وغيرها.