إعلام عبري: شركات طيران إسرائيلية تحصل على إذن مرور بالأجواء السعودية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، عن تحليق أول رحلة جوية إسرائيلية فوق أجواء المملكة العربية السعودية.

وذكرت قناة ”i24“ الإسرائيلية، إن شركات الطيران الإسرائيلية ”ال عال“، ”يسرائير“ و ”أركيع“ حصلت على موافقة السعودية بالتحليق فوق أجوائها، حيث دخلت حيز التنفيذ منذ يوم أمس الأربعاء.

وقالت القناة الإسرائيلية إن ”السعودية أبلغت شركات الطيران الإسرائيلية الثلاث، بالإضافة إلى بعض الشركات الأجنبية بالسماح بالتحليق فوق أجوائها خلال رحلاتها إلى إسرائيل“.

وأوضحت القناة أن ”هذه الخطوة ستسهم بتقصير مدة رحلات الشركات الإسرائيلية إلى الشرق الأدنى“، بحيث ستنخفض رحلة الطيران التابعة لشركة ”ال عال“ إلى تايلند لنحو ثماني ساعات ونصف الساعة، بينما رحلة ”أركيع“ إلى مومباي وغوا في الهند، إلى خمس ساعات وربع الساعة.

بدورها، أعلنت شركة ”طيران سيشل“ (إير سيشل) حصولها على موافقة رسمية من سلطات الطيران السعودية بالتحليق فوق المجال الجوي السعودي خلال تشغيلها خط الطيران بين تل أبيب في إسرائيل وماهية في جمهورية سيشل.

وعلق رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، على الخطوة بالقول:“بعد طريق طويلة وسرية، ودبلوماسية متواصلة مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، نحن ننهض صباحًا على سماع هذه البشرى السعيدة، هذه خطوة أولى“.

وأشارت القناة إلى أنه وقبل أسبوعين ونصف، وخلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، وقبل سفره إلى جدة، أعلنت السعودية أنها ستسمح لشركات الطيران ”التي تلبي الشروط“ التحليق فوق أجوائها، وهي تقصد بذلك الشركات الإسرائيلية.

وقالت هيئة الطيران السعودية في بيان سابق إن ”القرار جاء نتيجة الجهود المبذولة لوضع المملكة العربية السعودية كنقطة التقاء مركزية تربط ثلاث قارات ولتحسين الطيران الدولي“.