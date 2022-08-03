السعودية تمنح شركة طيران أجنبية أول إذن لعبور أجوائها من إسرائيل

منحت المملكة العربية السعودية شركة طيران أجنبية أول إذن لعبور أجوائها من إسرائيل، وذلك على إثر قرار المملكة فتح الأجواء أمام جميع الناقلات الجوية، وفق ما أوردت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية.

وقالت الصحيفة إن شركة ”طيران سيشل“ نفذت، اليوم الأربعاء، أول رحلة جوية فوق الأجواء السعودية من إسرائيل إلى جزيرة ماهي في سيشل، مشيرة إلى أن هذه أول موافقة من الرياض لمثل هذه الرحلات الجوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة ”العال“ الإسرائيلية لم تحصل على إذن طيران في المجال الجوي السعودي على الرغم من تقديمها طلباً قبل ثلاثة أسابيع، مبينة أن رحلات الشركة للشرق لا يزال غير مصرح بها للتحليق فوق المملكة.

ونوهت الصحيفة العبرية إلى أن التقديرات تشير إلى أن المزيد من شركات الطيران الأجنبية من الشرق ستبدأ في تشغيل رحلات مباشرة من وإلى إسرائيل عند صدور الموافقة السعودية على ذلك.

والشهر الماضي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أن المملكة قررت فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي ”تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء“.

وأكدت الهيئة السعودية، في حينه، أن القرار يأتي ”استكمالًا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، وتعزيزا للربط الجوي الدولي“.

ولاحقاً، قالت صحيفة ”يديعوت احرونوت“ العبرية إن شركة ”العال“ الإسرائيلية قدمت طلباً لعبور طائراتها المجال الجوي السعودي، وقدمت خططاً للطيران من أجل ذلك، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تقدم شركات إسرائيلية ذات الطلب.

كما أكدت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ العبرية أن ”القرار السعودي سيؤدي لتقليص مدة الرحلات الجوية وثمنها، كما سيمكن المسلمين في إسرائيل من السفر مباشرة إلى المملكة لأداء فريضة الحج“، لافتةً إلى أن ذلك يوفر ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات من وقت السفر.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”الأمور بدأت في التحول خلال عام 2020 بعد توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية، حيث بدأت السعودية السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق أراضيها في ممر جوي خاص للرحلات الجوية من وإلى الإمارات والبحرين“.