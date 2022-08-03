متجهة إلى أنطاليا.. الموافقة على أول رحلة فلسطينية عبر مطار إسرائيلي

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن موافقة إسرائيل على تسيير أول رحلة للفلسطينيين عبر إحدى مطاراتها.

ووافقت إسرائيل على خطة تشمل السماح للمسافرين الفلسطينيين بالسفر عبر مطار رامون الدولي الواقع قرب إيلات، وذلك لأول مرة.

وذكرت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، أن ”أول رحلة طيران مستأجرة للركاب الفلسطينيين بموجب الخطة ستتجه إلى مدينة أنطاليا التركية في وقت لاحق من الشهر الجاري“.

ونقلت الصحيفة عن أمير عاصي، أحد المسؤولين عن مجموعة الأمير التي ستقوم بتسيير الرحلات الجوية قوله: ”بعد اجتماع مع مسؤولي الإدارة الإسرائيلية الإثنين الماضي، تقرر منح أول رحلة إلى أنطاليا في 21 أغسطس/آب للمسافرين الفلسطينيين فقط“.

وأوضح عاصي: ”لكي تنجح الخطة ولضمان الشروط الأمنية المطلوبة، اخترنا السماح للمسافرين بحمل الحد الأدنى معهم“.

وبين أن ”البرنامج سيركز في البداية على المسافرين من بيت لحم والخليل في جنوب الضفة الغربية لأن المسافة أقصر نسبيا بالنسبة لهم عن المطار البعيد“.

وأضافت الصحيفة: ”ليس من الواضح ما إذا كان سيتم إدراج الفلسطينيين الذين يقطنون قطاع غزة في هذا البرنامج“.

ولفتت إلى أن ”المسافرين سيمرون بنفس الخطوات التي يمر بها الركاب عندما يغادرون عبر جسر اللنبي“.

وأشارت إلى أنه ”لتسريع العملية، سيُطلب من المسافرين اصطحاب قطع صغيرة من الأمتعة، لكن يمكنهم العودة بحقائب كبيرة“.

وتم افتتاح مطار رامون للرحلات الجوية في 21 يناير/كانون الثاني 2019، وهو ثاني أكبر مطار في إسرائيل، ويستخدم المطار للرحلات الداخلية والرحلات الدولية وكذلك مطار الطوارئ إذا لزم الأمر.

وفي وقت سابق، كشفت ذات الصحيفة العبرية، عن استعدادات إسرائيلية تجريها سلطة المطارات لتشغيل أولى الرحلات الدولية للفلسطينيين من مطار رامون والتي ستنطلق من هناك إلى إسطنبول في تركيا.

وبحسب الصحيفة، فإنه ”في حال انطلقت هذه الرحلات بشكل فعلي، فإن الخطوة ستعتبر تاريخية، حيث ستمكن الفلسطينيين من السفر إلى الخارج عن طريق إسرائيل وليس عن طريق الأردن كما هو متبع حالياً“.

ووفق التقارير السابقة، فإن ”شركة الطيران التي تتجهز لتسيير الرحلات المباشرة للفلسطينيين من مطار رامون إلى إسرائيل هي شركة (بيجاسوس) التركية، التي تسير حاليا رحلات مباشرة إلى تركيا من مطار بن غوريون“.

وشددت الصحيفة على أنه في هذه المرحلة، فإن ”الحديث يدور عن خطوة تجريبية نفذت بعد موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عليها، بينما يدرس مسؤولون أمنيون إسرائيليون الموضوع على جميع المستويات“.

وذكرت أن ”الحديث يدور عن عملية معقدة سيضطر خلالها المسافرون خوض عمليات تفتيش مختلفة سيتم تحديدها مسبقا لدخولهم إسرائيل وحتى صعودهم الطائرة“.

وتشمل الخطة أيضا، بأن تتم عملية نقل الفلسطينيين إلى مطار رامون في إطار منظم ومراقب، حيث سيتاح لهم السفر من إسرائيل إلى قضاء العطلة في تركيا.

وتأتي هذه الموافقة على خطة السفر، ضمن المبادرة التي تعتبر جزءا من سلسلة تسهيلات قدمتها إسرائيل للفلسطينيين، بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.