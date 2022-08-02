أفضل الوجهات لرحلة بحرية فاخرة في البحر الأبيض المتوسط

يمتلئ البحر الأبيض المتوسط، والمناطق المحيطة به، بالعديد من الجزر والأماكن الساحرة لتحقيق رحلة الأحلام، حيث يمكن الاستمتاع بالمناظر الخلابة وغروب الشمس المذهل وهدوء الموج.

ويتميز البحر الأبيض المتوسط بالشواطئ النقية والآفاق الخلابة والاندماج في الثقافة، لذا رصد موقع ”luxury launches“، بعضا من أفضل الوجهات للقيام برحلة بحرية فاخرة.

البندقية

تقع البندقية في شمال إيطاليا، وهي من أكثر المدن التي يزورها السياح.

وتتكون هذه المدينة من مجموعة من الجزر المتصلة ببعضها، ويمكن الاستمتاع بجولات الجندول (القارب) الخلابة، كما يوجد في هذه المدينة العائمة العديد من المعالم التي يمكن زيارتها مثل ميدان سان ماركو وجسر ريالتو وقصر دوجي.

جزيرة سيروس

تقع جزيرة سيروس في بحر إيجه في اليونان، وتمتلك هذه الجزيرة المئات من الأماكن الجميلة التي يمكن زيارتها، حيث يمكن التوجه لمدينة إرموبولي التي تعود للقرن التاسع عشر بالساحات الساحرة والقصور الأميرية.

وتعد جزيرة سيروس موطنا للرسوم المتحركة والرقص والفن الرقمي والأفلام والموسيقى الكلاسيكية وموسيقى الجاز.

جزيرة صقلية

تعتبر صقلية أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، وتتميز هذه الجزيرة بالمياه الصافية الكريستالية والشواطئ البكر والطعام الرائع والمواقع التاريخية المنتشرة في كل مكان.

يمكن التوجه لمدينة كاتانيا التي تتميز بالمباني الحجرية السوداء والبقايا الرومانية.

وتشتهر المدينة بتقديم وتصنيع البيتزا والعديد من النكهات الممتعة، ويمكن أيضا الانغماس في ثقافة المنطقة المذهلة.

يمكن أيضا الاستمتاع بالطبيعة عبر ركوب التلفريك فوق بحر في جبل إتنا، لمشاهدة الحمم البركانية.

ويعتبر جبل إتنا من أكبر البراكين النشطة في أوروبا الآن.

مونتينيغرو

تقدم هذه المنطقة المطلة على البحر الأدرياتيكي الأزرق أفضل ما في الطبيعة، يمكن الاستمتاع بشاطئ بودفا ريفييرا الذي تنتشر فيه اليخوت الفاخرة اللامعة ويتميز بالحياة الليلية الرائعة.

ولمزيد من الراحة والاسترخاء، يمكن التوجه مباشرة إلى مدينة كوتور القديمة وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو والتي تتميز بالكنائس القديمة المتداعية والعمارة المستوحاة من مدينة البندقية.

كورسيكا

يمكن الاستمتاع بأجواء البحر الأبيض المتوسط الرائعة في كل مكان من جزيرة كورسيكا الفرنسية، وهي تتميز بالشواطئ الخلابة والغابات المورقة والجبال الممتعة.

تسمى كورسيكا بـ“جزيرة الجمال“، وهي وجهة مثالية لهواة التاريخ أو من يفضلون قضاء إجازة شهر العسل.

تعد كورسيكا أفضل ملاذ للاستكشاف عبر رحلة بالقارب إلى كالانكويس دي بيانا أو قضاء بعض الوقت في العديد من المطاعم والمقاهي في ميدان سانت نيكولاس.

كما إن الأنشطة البحرية المثيرة على شاطئ آرينيلا تستحق التجربة مع زيارة القرى المذهلة في كاب كورس، مثل: روليانو، وباريتالي، وكاناري.