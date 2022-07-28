تعرف على أفضل المدن للاستقرار بعد سن التقاعد

بالنسبة لمعظم الأشخاص، فإن التقاعد ليس نهاية الطريق ولكنه بداية طريق جديد تماما، حيث يمكن الاستمتاع بتجارب جديدة ومثيرة وتغيير نمط الحياة.

ومع الارتفاع في تكلفة السفر العالمي، يفكر المتقاعدون الذين يسافرون كثيرا ويريدون الاستقرار في الخارج في تكلفة المعيشة والمدفوعات.

ورصدت مجلة ”سي.إي.أو ورلد“ الاقتصادية قائمة بأفضل المدن التي يمكن الاختيار من بينها عند التخطيط للتقاعد في الخارج.

لشبونة

إذا كنت شخصا يحب الشواطئ وركوب الأمواج مع ممارسة الرياضات المختلفة مثل الجولف والتنس وركوب القوارب والمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات، فإن لشبونة في البرتغال هي المكان المناسب للاختيار، حيث تعتبر مكانا مثاليا للأشخاص الذين يريدون حياة كريمة بميزانية محدودة، وذلك لأن تكلفة المعيشة في لشبونة أقل بكثير من مدن أوروبا والولايات المتحدة.

كما تعتبر لشبونة من المدن الآمنة وقد تم تصنيفها بشكل متكرر على أنها من أكثر الوجهات السياحية في العالم التي تحتوي على مناظر خلابة، حيث توجد مناظر جميلة في شوارعها الخلابة. فضلا عن ذلك، تتمتع البرتغال بنظام رعاية صحية ممتاز وبنية تحتية عالية الجودة.

وتتميز أسعار البقالة والمواد الأخرى بأنها معقولة نسبيا، كما أن الطقس دافئ ويمكن للمتقاعدين الأجانب الحصول على معاشات تقاعدية خاضعة للضريبة بمعدل ثابت قدره 10٪ لمدة 10 سنوات، كما يمكن للأجانب شراء العقارات بسهولة.

مدريد

تعتبر مدريد واحدة من أكثر العواصم الأوروبية أمانا، وتتميز هذه المدينة بالحيوية مع نمط حياة عالي الجودة مع العديد من الأماكن التي يمكن الحصول من خلالها على تجارب ثقافية وموسيقية.

تعتبر المطاعم وإيجارات المنازل والمرافق ومحلات البقالة أرخص بكثير من مدن الولايات المتحدة، وتتميز مدريد بوجود بنية تحتية عالية الجودة، كما أن نظام النقل العام ميسور التكلفة وفعال، وتعد خدمات الرعاية الصحية ذات مستوى عالمي وتضمن مدريد تغطية تأمينية شاملة لجميع سكانها.

يتميز الشعب الإسباني بالدفء والكرم، وتمتلك مدريد كل ما يحتاجه الشخص ليعيش بشكل مريح وبخاصة المتقاعدين.

بويرتو فالارتا

تعد مدينة بويرتو فالارتا في المكسيك الخيار المفضل للمتقاعدين، بالنظر إلى إمكانية شراء سيارة ومنزل والاستمتاع بنمط حياة راقٍ، كما تعتبر مدينة بويرتو فالارتا الساحلية وجهة شهيرة لقضاء العطلات ويمكن الوصول إليها بسهولة كما أنها مدينة جذابة وميسورة التكلفة.

تمتلك المدينة وسائل الراحة الحديثة والمطاعم الراقية والمرافق الطبية المجهزة جيدا، وتعد تكلفة المعيشة أقل من بقية مدن الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، تتمتع المدينة بمناخ استوائي مشمس ودافئ طوال العام مع أسلوب حياة رائع بالفنون والثقافة ومجتمعات المغتربين دائمة التوسع.

زغرب

تعتبر مدينة زغرب في كرواتيا وجهة شهيرة للمتقاعدين، فهي واحدة من أكثر الدول أمانا في أوروبا، وتتميز بالهواء النقي وجودة الحياة العالية وعدد سكانها القليل مع امتلاكها الكثير من الأماكن المريحة والمناظر الخلابة.

تعد زغرب مدينة صاخبة لديها اتصال ببقية دول أوروبا وتقدم فنون وثقافة رائعة، كما توفر أفضل مرافق الرعاية الصحية من خلال المستشفيات ذات المستوى العالمي والأطباء المتخصصين.

تعد أسعار المنازل في زغرب معقولة وتكلفة المعيشة أقل بنسبة 37٪ تقريبًا من الولايات المتحدة و45٪ أقل من كندا وباقي مدن أوروبا.

تعد زغرب مناسبة لكبار السن حيث تقع جميع مناطق الجذب على بعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام، وتوصف بأنها جنة للمتقاعدين الذين يمكنهم الاستمتاع بالضجيج والهدوء في نفس المدينة.

آن آربر

تعتبر آن آربر في ولاية ميشيغان الأمريكية، مكانا مناسبا بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في البقاء في الولايات المتحدة والتمتع بحياة جيدة بميزانية محدودة.

تعد المدينة موطنا للعديد من صالات العرض والمتاحف الشهيرة، كما تحتوي على منطقة كبيرة آمنة يمكن المشي فيها، كما لديها مرافق طبية جيدة وضرائب منخفضة كما أن دخل الضمان الاجتماعي لا يخضع للضريبة.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك ولاية ميشيغان نظام رعاية صحية ممتازا بسبب وجود مجموعة متنوعة من الأنشطة الخارجية والفعاليات الثقافية ومجموعة من المنازل بأسعار مناسبة؛ مما يجعلها خيارا جيدا للمتقاعدين.