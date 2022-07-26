بعد فيديو أثار جدلا.. "حماس" تغلق منتجعا ترفيهيا في غزة

قررت وزارة السياحة والآثار التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إغلاق منتجع سياحي بسبب إقامة أنشطة ”تخالف الأعراف والتقاليد“، بعد نشر مجموعة من الشبان والشابات مقطع فيديو لرحلة ترفيهية في المنتجع.

وقالت وزارة السياحة والآثار في غزة إنها ”قررت إغلاق الشاليه الذي حدثت فيه المخالفة في منتجع بيانكو، وحتى إشعار آخر، لعدم الالتزام بالشروط والإجراءات المتبعة في تنفيذ إقامة الفعاليات والأنشطة، التي تخالف أعراف وتقاليد شعبنا المحافظ الأصيل“.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنها ”تمنح الأذونات المشروطة بإقامة الفعاليات والأنشطة وفق المصلحة الوطنية، وتقاليد وأعراف شعبنا المحافظ، وتتابع بشكل يومي رواد ونزلاء الشاليهات والمنتجعات السياحية وفق منظومة إلكترونية بالشراكة مع مباحث السياحة في وزارة الداخلية“.

وأكدت الوزارة أنها ”تتابع كافة المنشآت السياحية وتقوم بجولات تفتيشية للتأكد من شروط تنظيم الفعاليات والسلامة العامة والجودة لخدمات المواطنين“.

وأشارت إلى أنها تسحب التراخيص وتصدر القرارات الإدارية والإغلاقات والعقوبات ”بحق من يثبت عدم التزامه بالتعليمات الوطنية“، مضيفة أنها تسمح بالترفيه ”وفق المقتضيات الشرعية“.

وأثار القرار الذي أعلنته الوزارة التابعة لحماس غضبًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تقييده للحريات الشخصية، واعتبره نشطاء فلسطينيون تغولًا من الحركة على الحياة الشخصية لبعض الفلسطينيين.

وتداول نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشبان والشابات خلال رحلة ترفيهية في أحد الأماكن المغلقة بمنتجع ”بيانكو“ السياحي شمال قطاع غزة.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو هم مجموعة من الأقارب وديانتهم المسيحية، وكانوا في رحلة ترفيهية خاصة بهم داخل المنتجع.

ومنذ سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، تفرض حركة حماس قيودًا على العديد من الأنشطة الترفيهية، وتمنع إقامة الحفلات الغنائية العامة وتقيدها في المناسبات الخاصة.