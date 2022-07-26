بعد دعوة للإضراب.. "لوفتهانزا" تلغي جميع رحلاتها في ألمانيا الأربعاء

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قررت شركة ”لوفتهانزا“ الألمانية للطيران، إلغاء جميع رحلاتها الجوية تقريبا في ألمانيا، الأربعاء؛ بسبب إضراب موظفيها العاملين على الأرض، حسبما أعلنت الشركة في بيان، في فترة اضطرابات بقطاع الطيران الأوروبي.

ويطال هذا الإلغاء أكثر من 130 ألف راكب، ونحو ألف رحلة ذهابا وإيابا إلى مطاري فرانكفورت وميونخ الرئيسيين، حسبما قالت الشركة غداة توجيه نقابة ”فيردي“ دعوة إلى الإضراب في إطار المطالبة برفع الأجور.

ووجهت نقابة ”فيردي“ دعوة إلى الإضراب من الأربعاء عند الساعة 03:45 (01:45 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة 06:00 من يوم الخميس (الساعة الرابعة ت غ)؛ ”لزيادة الضغوط“ على الإدارة في إطار المطالبة برفع الأجور بنسبة 9.5%.

ويشمل إضراب الأربعاء العاملين على الأرض، ولا سيما عمال الصيانة، فضلا عن سائقي آليات قطر الطائرات وهم أساسيون في تشغيل المطار، ما سيكون له ”تأثير هائل“، بحسب الشركة.

وستضطر ”لوفتهانزا“ لإلغاء 678 رحلة إلى فرانكفورت و345 رحلة إلى ميونيخ، 47 رحلة منها ملغاة منذ اليوم الثلاثاء.

وأشارت ”لوفتهانزا“ إلى أن ”تأثير الإضراب قد يؤدي إلى إلغاء رحلات أو تأخير في مواعيد رحلات يومي الخميس والجمعة“.

ومنذ رفع القيود الصحية، مطلع العام الجاري، تعاني شركات الطيران والمطارات في تلبية الطلب الذي يشهد ارتفاعا كبيرا بعد بطء في الحركة استمر سنتين، خسر خلالهما هذا القطاع الكثير من موظفيه.

ويعاني قطاع الطيران الألماني في الوقت الراهن من نقص في الموظفين يبلغ سبعة آلاف شخص، على ما أظهرت دراسة للمعهد الاقتصادي IW، صدرت في نهاية حزيران/ يونيو.

وألغت ”لوفتهانزا“ حتى الآن حوالي ستة آلاف رحلة هذا الصيف، في حين ينوي مطار فرانكفورت، أكبر المطارات الألمانية، تخفيف جدول الرحلات ”من أجل تحسين استقرار العمليات الجوية“ التي تتعرض لضغوط كبيرة بسبب العطل الصيفية.