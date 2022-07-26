6 أماكن مذهلة على وجه الأرض من الرائع زيارتها (صور)

يزخر العالم بالكثير من الأماكن الفريدة والمذهلة التي تجذب السياح والباحثين عن المغامرة.

وفي هذا الصدد، رصد موقع ”ذا ترافيل“ مجموعة من هذه الأماكن التي ربما تكون زيارتها من التجارب الحياتية الرائعة:

قوس القمر في شلالات فيكتوريا

تحدث ظاهرة قوس القمر أو moonbow في أماكن قليلة جدًا حول العالم، وتعتبر شلالات فيكتوريا واحدا من الأماكن القليلة على وجه الأرض التي تحدث فيها هذه الظاهرة الطبيعية.

ويُعرف هذا المشهد المذهل أيضا باسم أقواس قزح القمرية، ويحدث بسبب انكسار ضوء القمر في العديد من جزيئات الماء، وهذا يعني أن قوس القمر يكون مرئيًا فقط في الليل ويحدث عند اكتمال القمر.

النار الزرقاء في بركان إيجن

ينظر المسافرون المحبون للطبيعة إلى بركان إيجن في جاوة الشرقية في إندونيسيا على أنه مختبر كيميائي للطبيعة.

وتوجد على فوهة البركان بحيرة حمضية مليئة بالمعادن الثقيلة تدعى ”كواه إيجن“، حيث تحتوي على فتحات تنفث الكبريت؛ مما يجعلها مكانا جيدا للتعدين، كما يشتهر البركان بناره الزرقاء التي تقدم عرضا ضوئيا باهرا.

وتنتج هذه الظاهرة النادرة عن اشتعال غاز الكبريت المنطلق من شقوق البركان عند درجات حرارة عالية تصل لـ 1112 درجة فهرنهايت أو 600 درجة مئوية.

ناماسكارد في أيسلندا

تجعل منطقة ناماسكارد في أيسلندا المسافرين يشعرون وكأنهم في كوكب مختلف. تتميز المنطقة بالحرارة المرتفعة تحت سطح الأرض، وهو ما ينتج عنه أرض قاحلة ذات تربة شديدة الحموضة تفتقر إلى النباتات.

ويوجد في المنطقة أيضا مجموعة من الينابيع الطينية والفتحات المعروفة باسم fumaroles التي تنبعث منها رائحة الكبريت النفاذة، ولكن ينبغي الحذر؛ نظرا لأن هذه الينابيع الساخنة تطلق أبخرة سامة.

باب جهنم في تركمانستان

يُطلق على فوهة غاز دارفازا في تركمانستان، باب جهنم أو بوابة الجحيم، بسبب وجود حفرة مشتعلة بالنيران دون توقف منذ عام 1971.

وتقع حفرة دارفازا داخل أحد أكبر حقول الغاز في العالم، الذي تم إنشاؤه في السبعينيات؛ أملا في استخراج الغاز، ولكن حدث ما لم يمكن توقعه، حيث انهارت الأرض في المنطقة وشكلت حفرة تطلق الغاز الطبيعي وغاز الميثان في الغلاف الجوي.

وللتخلص من الغاز في أسرع وقت، اقترح الجيولوجيون إشعال الغاز وتركه يحترق لمدة أسبوعين، إلا أن التقديرات كانت خاطئة، فما زالت النار مشتعلة حتى الآن، وأصبحت الحفرة من أهم مواقع السياحة في تركمانستان.

مياة بيولومينيسسينت

توجد ظاهرة مياة بيولومينيسسينت في بعض الأماكن مثل سي أوف ستارز في جزر المالديف وكوكوا بيتش في فلوريدا، وهي تجسد ظاهرة رائعة في المياه الاستوائية التي تعتبر موطنا للعديد من الأنواع مثل الطحالب أو الأسماك التي تنتج الضوء داخل أجسامها للدفاع عن نفسها من هجمات الحيوانات المفترسة. وتعرف هذه الظاهرة باسم الإضاءة الحيوية.

بحيرة هيلير في أستراليا

تتميز بحيرة هيلير في أستراليا بلونها الوردي الغامق الذي يعود إلى الأملاح الموجودة في البحيرة.

وفي الآونة الأخيرة، اكتشف الباحثون أن بحيرة هيلير موطن لحوالي 500 ميكروب، بعضها من الكائنات الحية التي تزدهر في الظروف القاسية، مثل درجات الحرارة المرتفعة أو البيئات الملحية العالية.