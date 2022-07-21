كيف تسافر جوًا هذا الصيف بتكلفة منخفضة ودون فقدان الأمتعة؟

يشهد موسم السفر خلال الصيف الحالي ارتفاعًا كبيرًا في عدد المسافرين، مقارنةً مع العامين الماضيين ”فترة تفشي ”كورونا“، والذي يكاد يصل إلى حالة السفر الطبيعية.

إلا أن شركات الطيران لم تستعد بعد لإستقبال المسافرين كما قبل الجائحة، ولا تزال تواجه نقصًا في عدد الموظفين، ما يؤدى إلى تأجيل وإلغاء الكثير من رحلاتها.

ووفق موقع ”ذي ستريت“ للأخبار الاقتصادية، ألغت العديد من خطوط الطيران الأمريكية، هذا العام، أكثر من 116000 رحلة، لعجزها عن التكيف السريع مع الحالة الطبيعية للسفر.

وتسبب نقص العمالة، في اكتظاظ المطارات بآلاف المسافرين، وظهور حالة من الفوضى وفقدان الأمتعة، كما أصبح الطيران أكثر تكلفة من قبل.

وخلال الصيف وهو ذروة موسم السفر، تكون أسعار الرحلات الجوية أعلى بشكل عام من باقي أوقات السنة، والتي قد لا تناسب الكثيرين، خاصة من فئة الطلاب الذين يدرسون خارج بلدانهم في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة حول العالم.

وقدم موقع ”ذي ستريت“ للراغبين في السفر جوًا هذا الصيف مجموعة من النصائح لسفر ناجح وبتكلفة منخفضة دون فقدان الأمتعة رغم اكتظاظ المسافرين.

تتبع أسعار الرحلات عبر الإنترنت

تحتوي منصة ”غوغل فلايتس“ على خيار تتبع الأسعار، بحيث يمكن الحصول على إشعار عندما تكون تواريخ السفر المحددة للمستخدم بسعر أقل.

الوصول إلى المطار مبكرًا

نظرًا لنقص العمالة في المطارات، فإن طوابير الفحص الأمني تستغرق وقتًا طويلًا.

لذلك من الضروري الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد إقلاع الطائرة، لضمان عدم تفويت الرحلة بسبب الطابور الطويل.

تسجيل الوصول عبر الإنترنت

تمتلك شركات الطيران تطبيقات تتيح تسجيل الوصول قبل 24 ساعة من الرحلة، مما يضمن للمسافر التحقق من تخصيص المقعد الخاص به على الطائرة، ويوفر بذلك من الوقت في تسجيل الوصول داخل المطار.

كما يمكن الحصول على بطاقة الصعود إلى الطائرة عبر الإنترنت وطباعتها في الهاتف الذكي بجانب الورق، حيث يتيح ذلك إجراء مسح ضوئي أسهل من قبل طاقم الطائرة، ويقلل من احتمال فقدانها.

تحديد مكان الحقائب بسرعة

ارتفعت نسبة فقدان الأمتعة في المطارات خلال فترة جائحة كورونا، بنسبة 30%.

ولذلك ينصح خبراء السفر بالاحتفاظ بإيصال تسجيل الحقائب. وأن يضع المسافرون علامة خاصة على حقائبهم، حتى يتمكنوا من التعرف عليها بسهولة عند نزولها على عربة الأمتعة في المطار.

كما ويمكن استخدام جهاز ذكي لتتبع الحقائب، للعثور عليها بسرعة. وعند اتصال مثل هذه الأجهزة الذكية مع الحقائب فإنها تصدر تنبيهًا تحدد من خلاله موقع وجود الحقيبة.

وقد يكون من المفيد أيضًا الاحتفاظ بصورة لأمتعة السفر في الهاتف المحمول، حيث إنه في حال لم يتمكن المسافر من إيجاد حقائبه فإنه يعرض صورها على مكتب الأمتعة في المطار للمساعدة.