إسرائيل تستعد لتنظيم رحلات للفلسطينيين لتركيا عبر مطار "رامون"

تعتزم سلطة المطارات الإسرائيلية لتنظيم رحلات جوية للفلسطينيين إلى تركيا عبر مطار ”رامون“ الواقع جنوب إسرائيل، مطلع شهر أغسطس/آب المقبل، وذلك وفق ما كشفت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية.

وقالت الصحيفة العبرية، اليوم الخميس، إن الأمر ”مرهون بموافقة وزير الدفاع بيني غانتس“، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تقلع أول رحلة جوية للفلسطينيين من مطار ”رامون“ مطلع الشهر المقبل.

ووصفت الصحيفة الخطوة بـ“التاريخية“، مؤكدة أنها ستمكن الفلسطينيين من السفر عبر إسرائيل لقضاء عطلة في الخارج، وليس عبر جسر ”اللنبي“ الذي يصل الضفة الغربية بالأردن.

وأشارت الصحيفة، إلى أن شركة طيران ”بيجاسوس“ التركية هي التي ستدير الرحلات الجوية للفلسطينيين من المطار الإسرائيلي، وهي الشركة ذاتها التي تشرف على رحلات مباشرة إلى مطار ”بن غوريون“.

ووفق الصحيفة، فإن ”مسؤولي الأمن الإسرائيليين يقومون بفحص القضية على جميع المستويات؛ لأنها إجراء معقد يتعين على المسافرين من خلاله المرور بعمليات تفتيش مختلفة ومحددة مسبقا لدخول إسرائيل“.

ولفتت الصحيفة، إلى أن المبادرة الإسرائيلية تأتي كجزء من سلسلة الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل تجاه الفلسطينيين بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى المنطقة، مشيرة إلى أن ”السلطات المختصة طلبت من إدارة مطار رامون وشركة بيغاسوس التركية الاستعداد لتسيير الرحلات مطلع الشهر المقبل“.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مصادر في مطار ”رامون“ قولها، إنهم ”يرحبون بتلك الخطوة ويأملون في تنفيذها“.

وأضافت المصادر ”منذ عامين لم تكن هناك رحلات دولية في المطار، وهذا المكان بحاجة إلى أن يعود للحياة، ونأمل أن تعود المزيد من شركات الطيران برحلاتها الجوية إلى رامون“.

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة العبرية، عن الجيش الإسرائيلي قوله، إن ”مؤسسة الدفاع تقوم بعمل طاقم حول هذا الموضوع“، مضيفا ”نؤكد أن العمل لم يكتمل.. يجب موافقة الأطراف المعنية“.

يذكر أن مطار ”رامون“ يقع جنوب إسرائيل ويحتوي على مهبط طيران بمساحة 3.600 متر مربع، حيث يسمح للطائرات الكبيرة بالهبوط، وقد تم افتتاحه في يناير/كانون الثاني من العام 2019.