عالم ساحر.. أغلى العقارات في العالم وتكلفة الإقامة

رصدت شركة ”إير بي إن بي“ الأمريكية التي تدير سوقًا عبر الإنترنت للأنشطة السياحية مثل الفنادق ومنازل العطلات، قائمة بأغلى العقارات في العالم التي يمكن قضاء العطلات فيها بسبب مزاياها الفائقة التي تجعلها تستحق الثمن المدفوع بها.

منزل فورست ريتريت

يقع منزل ”فورست ريتريت“ في غابة جبلية مغطاة بالثلوج بمنطقة فيل بولاية كولورادو الأمريكية، ويستمتع الزوار لهذا المنزل بمنظر خلاب على مرتفعات سلسلة جبال كولورادو.

يضم المنزل منتجعا صحيا وغرفا للتدليك وساونا وصالة ألعاب رياضية، وتبلغ تكلفة الإقامة في المنزل حوالي 20 ألف دولار في الليلة.

فيلا فيكتوريا

تقع فيلا فيكتوريا في قرية سانت تروبيه التي تعد المكان المميز للمشاهير وهواة التاريخ والفن، كما تطل الفيلا على شاطئ كانوبييرز الذي يعتبر من بين أشهر الشواطئ في العالم.

ويتميز المكان بوجود مهبط للطائرات وإطلالة مميزة على منطقة الريفيرا الفرنسية، كما أنه يتكون من 6 غرف نوم مع مسبح ومطبخ وقبو نبيذ.

ويبدو المنزل منعزلا، ولكنه يبعد دقائق فقط عن أقرب مراكز تسوق، وتبلغ تكلفة الإقامة للشخص الواحد حوالي 19 ألف دولار لليلة الواحدة.

فيلا مكيافيلي

تقع هذه الفيلا على بعد 20 دقيقة من مدينة فلورنسا في إيطاليا، وتتميز بوجود مهبط طائرات خاص وأماكن إقامة تتسع لـ 16 شخصا.

وتتميز بإطلالة ريفية على مزارع العنب وبساتين الزيتون.

وتم تجديد الفيلا التي تعود إلى القرن الـ16 بالكامل مؤخرا، وتبلغ تكلفة الإقامة حوالي 13 ألف دولار للشخص الواحد في الليلة.

قلعة شاتو دو مايلي

تقع قلعة ”شاتو دو مايلي“ في قلب منطقة بورغندي التاريخية في فرنسا، وتشبه الإقامة داخل هذه القلعة القصص الخيالية، ويمكن من خلالها الاستمتاع بحياة الملوك في القرن الـ15.

وتوفر هذه القلعة إطلالة بانورامية على المناطق المحيطة لأميال، بفضل الهندسة التي تعود للقرن الخامس عشر. تحتوي القلعة على 10 حمامات و20 غرفة نوم مع غرفة نوم كهفية وغرفة معيشة.

وتختلف التكاليف بناء على مواعيد الوصول والمغادرة ونوع الإقامة، ويبلغ متوسط سعر الإقامة حوالي 12.8 ألف دولار في الليلة.

منزل ستلفيو

يقع منزل ستلفيو في مدينة كوينزتاون، نيوزيلندا، ويوفر إطلالة رائعة بزاوية 180 درجة على سلاسل البحيرات والجبال.

ويمتلك المنزل أربع غرف نوم وشرفة خاصة كبيرة ومنطقة لليوغا، وتبلغ أقل تكلفة للإقامة في هذا المنزل حوالي 12.5 ألف دولار في الليلة.

منزل نيتلتون

يقع منزل نيتلتون بالقرب من شاطئ كليفتون في أستراليا، ويعتبر المكان مثاليا للعائلات مع غرفة ألعاب مخصصة للأطفال.

ويحتوي المنزل على مسبح على جانب التل وصالة تطل على المحيط وصالة ألعاب رياضية، كما يتميز بموقعه القريب من مناطق الجذب في كيب تاون.

وفي مواسم الجذب، يمكن أن ترتفع الأسعار إلى أكثر من 17 ألف دولار في الليلة، وفي الأوقات العادية، تنخفض إلى 12 ألف دولار.

قصر بارك سيتي

يقع قصر بارك سيتي في ولاية يوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مبنى ملكي فخم يطل على الغابة على مساحة 5.8 فدان.

مع الحفاظ على طرازه المعماري، تم تجديده في عام 2016 بأفضل المواد في جميع أنحاء العالم، ويلقب القصر بـ ”castle of the colony“.

ورغم الطراز المعماري الكلاسيكي للقصر، إلا أنه يحتوي على جميع المرافق الحديثة، كما يتكون من 7 حمامات و 6 غرف نوم وغرفة طعام ومركز للياقة البدنية وغرفة ألعاب ومكتبة ضخمة، وتبلغ تكلفة الإقامة 11 ألف دولار في الليلة.